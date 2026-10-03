הוא יכול להיות השרברב שלי: טראמפ בסרטון אישי ליניב חיון

תיעוד הפרגון של טראמפ - צילום: טיקטוק טראמפ תיעוד הפרגון של טראמפ | צילום: צילום: טיקטוק טראמפ 10 10 0:00 / 0:40

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הקדיש הלילה (בין חמישי לשישי) סרטון אישי וחריג בחשבון הטיקטוק שלו ליניב חיון, הגיבור הישראלי שסייע באומץ לב להשתלט על טייס המשנה העומאני שניסה לחטוף ולרסק את טיסת פליי דובאי. לצד הסרטון, צירף הנשיא את המסר: "תודה לך, יניב!".

"אני רק רוצה להודות ולברך את יניב חיון, שהוא אינסטלטור ישראלי, והוא מעריץ של טראמפ. אני מעריץ שלו, מעריץ גדול. הוא הציל את הטיסה אתמול", הכריז טראמפ בסרטון שהצית את הרשתות. בהתייחסו לרקע המדהים שבעזרתו הצליח חיון לתפקד ברגע האמת, הוסיף נשיא ארה"ב בהומור אופייני: "הוא עשה עבודה מדהימה. הוא הגיע לשם ולמד איך לטוס על ידי צפייה בסדרה 'חקירה בתעופה' בטלוויזיה, והוא בחור כלבבי". טראמפ המשיך להרעיף מחמאות על השרברב מנס ציונה: "הוא יכול להיות השרברב שלי. הוא יכול להיות כל מה שהוא רוצה להיות. איזו עבודה הוא עשה. הוא גיבור. ואני רק רוצה לברך אותו ואת משפחתו. אתם אוהבים אותי ואני אוהב אתכם. תודה, יניב".

יניב חיון בנתב"ג ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

חיון, בן 38 מנס ציונה, מצא את עצמו בלב תופת אווירית כאשר טיסת הנוסעים הפכה לזירת קרב של ממש מול המחבל העומאני הומאם אל-חמאמי. לצד שורה של גיבורים ישראלים נוספים שהיו על המטוס – ביניהם צביקה מנס, אסף רג'ואן ורופא השיניים ד"ר שוטה מוסייב שטיפל בטייס הראשי לאחר שנדקר – פעל חיון בתושייה קרה ומצילת חיים.

בשלב הקריטי של המאבק, היה זה חיון שהצליח לייצב את גוף המטוס ולמנוע מהטייס המתאבד לנטרל את לוח המכשירים המרכזי. העובדה ששאב את הידע הקריטי שלו מצפייה מרובה בסדרת החקירות המפורסמת הפכה את המציאות לדמיונית – והצילה את חייהם של עשרות נוסעים חפים מפשע.

אלכס בייסטרם, המפיק בפועל של "תעופה בחקירה", התייחס אתמול (שישי) לאירוע בריאיון לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'. "הוא היה תחת מתקפה, ובכל זאת הצליח לעשות את הדבר האחד שיכול היה להציל את המטוס – לפתוח את הדלת", אמר בייסטרם על הקברניט ההודי.

על פי הערכות בייסטרם, המטוס היה במרחק של כ-90 שניות בלבד מפגיעה קטלנית בקרקע. "זו הפעם הראשונה שקראתי בחדשות שמישהו הצליח להשתלט על מטוס בגלל משהו שהוא ראה בתוכנית שלנו", אמר בהתרגשות. "לא האמנתי שצופה שלנו הציל מטוס".

הנשיא יצחק הרצוג ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ארבעת הישראלים שפעלו בגבורה יוצאת דופן במהלך הטיסה – יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן. במהלך האירוע, לאחר שאחד הטייסים דקר את הטייס השני והמטוס החל לאבד גובה, פעלו הישראלים במהירות ובנחישות.

הנשיא הודיע להם כי בכוונתו להביא את סיפור גבורתם בפני הוועדה המייעצת ל"אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" ולהמליץ על הענקת האות לארבעתם. "ברגעים שבהם חייהם של כל כך הרבה בני אדם היו נתונים בסכנה, פעלתם בלי להסס, באומץ לב, בתושייה ובערבות הדדית יוצאת דופן. סיכנתם את חייכם כדי להציל את חיי אחרים", אמר להם הנשיא.

טראמפ אמר ביום חמישי האחרון כי הוא שוקל לחדש את המערכה נגד איראן בשבועות הקרובים, וציין: "עכשיו אני צריך לקבל החלטה: או שאיראן תחתום על ההסכם, או שהיא לא תהיה קיימת יותר". בשיחה עם עיתונאים, קשר הנשיא האמריקני בין איראן לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. כשנשאל האם לדעתו יש קשר בין איראן לטייס העומאני, השיב: "בודקים את זה. לפי מה שאני שומע כן". עוד הוסיף: "אם יתברר שאיראן מאחורי הפיגוע, נכה בהם בעוצמה".