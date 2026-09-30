נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ארבעת הישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - שגילו גבורה יוצאת דופן באירוע בטיסה מדובאי לישראל והודיע להם כי בכוונתו להמליץ על הענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" (חדשות)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל לדיווחים על ניסיון הפיגוע במטוס שהיה בדרכו לישראל • הנשיא סיפר על שיחתו עם ראש הממשלה נתניהו, תיאר כיצד נוסע ישראלי השתלט על הסטיק ברגע האחרון, והודה: "אני לא יודע אם זה נכון, זה הסיפור שקיבלתי" | צפו (חדשות)
פלג איטלי, נער בן 16 שישב בשורות הקדמיות של המטוס, תיאר את רגעי האימה לאתר Ynet: "שמעתי מישהי צועקת 'הוא נדקר'. התחלתי לדבר עם אלוקים, אמרתי לו סליחה על כל מה שעשיתי. אתה רואה את הרצפה, אתה מרגיש שאתה נופל - התחלתי כמעט לכתוב הספד" (בארץ)