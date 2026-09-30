"אתה לא יודע מה קורה, אף אחד לא מסביר לך שיש לך מחבל או שמישהו באמת נדקר. אני התחלתי לדבר עם אלוקים". במילים אלו תיאר לאתר Ynet פלג איטלי, נער בן 16, שנכח בטיסת האימה מדובאי - וניצלה בחסדי שמים מהתרסקות.

הוא סיפר כי ישב בשורות הקדמיות של המטוס כאשר המטוס החל להשתולל. "שמעתי מישהי צועקת, 'הוא נדקר, הוא נדקר'. שני גיבורים זינקו קדימה אל הטייס, ומסתבר שהם הצליחו לעצור את המחבל שדקר את אחד הטייסים".

עוד סיפר ל-Ynet על שיחתו עם הקדוש ברוך הוא באותםפ רגעים: "אמרתי לו וואלה, סליחה על כל מה שעשיתי, בבקשה, גן עדן. זה מה שחשבתי, כי אתה רואה את הרצפה, אתה מרגיש שאתה נופל, ככה נגיעה מאלוקים. התחלתי כמעט לכתוב הספד".

מוקדם יותר היום תיאר יניב חיון, אחד הנוסעים שהשתלט על התוקף במהלך טיסת האימה בדובאי, את רגעי הדרמה. בשיחה עם נתניהו אמר: "אני מתנצל שיש לי דם על הבגדים. ביקשתי עשר פעמים את המזוודות כדי להחליף את הבגדים לפני הפגישה".

נתניהו השיב לו: "אתה לא צריך להתנצל, אתה הגיבור. אנחנו עם של אריות, עם כלביא. אני צופה בך ואני רואה אריה, ואני רואה גיבור גדול. פשוט לא ייאמן מה שעשית".