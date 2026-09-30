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אמונה מתפרצת

בן ה-16 שהיה בקדמת המטוס: "התחלתי לדבר עם אלוקים, אמרתי סליחה"

פלג איטלי, נער בן 16 שישב בשורות הקדמיות של המטוס, תיאר את רגעי האימה לאתר Ynet: "שמעתי מישהי צועקת 'הוא נדקר'. התחלתי לדבר עם אלוקים, אמרתי לו סליחה על כל מה שעשיתי. אתה רואה את הרצפה, אתה מרגיש שאתה נופל - התחלתי כמעט לכתוב הספד" (בארץ)

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"אתה לא יודע מה קורה, אף אחד לא מסביר לך שיש לך מחבל או שמישהו באמת נדקר. אני התחלתי לדבר עם אלוקים". במילים אלו תיאר לאתר Ynet פלג איטלי, נער בן 16, שנכח בטיסת האימה מדובאי - וניצלה בחסדי שמים מהתרסקות.

הוא סיפר כי ישב בשורות הקדמיות של המטוס כאשר המטוס החל להשתולל. "שמעתי מישהי צועקת, 'הוא נדקר, הוא נדקר'. שני גיבורים זינקו קדימה אל הטייס, ומסתבר שהם הצליחו לעצור את המחבל שדקר את אחד הטייסים".

עוד סיפר ל-Ynet על שיחתו עם הקדוש ברוך הוא באותםפ רגעים: "אמרתי לו וואלה, סליחה על כל מה שעשיתי, בבקשה, גן עדן. זה מה שחשבתי, כי אתה רואה את הרצפה, אתה מרגיש שאתה נופל, ככה נגיעה מאלוקים. התחלתי כמעט לכתוב הספד".

מוקדם יותר היום תיאר יניב חיון, אחד הנוסעים שהשתלט על התוקף במהלך טיסת האימה בדובאי, את רגעי הדרמה. בשיחה עם אמר: "אני מתנצל שיש לי דם על הבגדים. ביקשתי עשר פעמים את המזוודות כדי להחליף את הבגדים לפני הפגישה".

נתניהו השיב לו: "אתה לא צריך להתנצל, אתה הגיבור. אנחנו עם של אריות, עם כלביא. אני צופה בך ואני רואה אריה, ואני רואה גיבור גדול. פשוט לא ייאמן מה שעשית".

הנוסע הוסיף כי "ייקח הרבה זמן להתאושש". את את הרגעים במטוס תיאר: "נכבה האור ומישהי צרחה".

את הפעולה שעשה שהצילה את המטוס תיאר: "תפסתי את המפגע, עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו החוצה. קראתי לחבר'ה ישראלים איתנו שהיו, קפצתי בחזרה ומשכתי את ההגאים. התחלתי למשוך אותם אחורה. אני רואה "תעופה בחקירה"". (סדרה העוסקת באסונות תעופה).

לדבריו, "המטוס התחיל להתאזן, ואז הטייס אמר לי שהוא לוקח את השליטה".
בנימין נתניהוטיסת אל על דובאיביטחון בטיסותיניב חיוןפלג איטלי

1 תגובות

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גיבור גדול עם סייעתא דשמיא גדולה!
יוסי

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