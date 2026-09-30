לאחר ששרדו ניסיון פיגוע בטיסת פליי דובאי FZ 1073, שבו הערב (רביעי) 174 הנוסעים ארצה. עם הנחיתה, צוות מד"א פינה גבר כבן 50 במצב קל, שסבל מחבלה קלה בפלג גופו העליון, לבית החולים אסף הרופא. שאר הנוסעים לא נזקקו לטיפול רפואי.

אחת מהנוסעות, סיפרה אחרי הנחיתה בנתב"ג: "כולם פה בהיי מטורף. מתלהבים בטירוף. אנשים בדמעות ובכינו מאושר בנחיתה. לא דמיינתי שזה יקרה לי. לא חשבנו שנצליח לנחות. זה היה נס. ברוך השם".

"הרגשנו את המטוס נופל במהירות שיא וצרחות אימה של כולם. לא הספקנו לחשוב או לדבר או לנשום. זה היה שניות", תיארה את רגעי האימה. "היינו בטוחים שנמות כולנו. שלחתי הודעות פרידה להורים שלנו. זה היה מלחיץ ברמות".

מוסייב שוטה, שהתנפל ביחד עם עוד שלושה ישראלים על טייס המשנה הדוקר סיפר ל'ווינט': "הטייס היה פצוע מאוד חזק עם דימומים חזקים מאוד בראש ובידיים. היה במצב קשה מאוד. הייתי הרופא היחיד על המטוס. הצלחתי לעצור דם והדימום נעצר לגמרי. המצב היה די יציב, ברגע האחרון קצת הידרדר. בדיוק כשנחתנו".

לדבריו, "השתלטנו על המחבל וקשרנו אותו וכמובן שהיה קשוח אבל הצלחנו. היינו פה ארבעה אנשים שהשתלטנו על כל הסיטואציה ואם לא זה, לא היינו מדברים איתכם".