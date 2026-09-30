עשרות ישראלים - כ-170 נחתו הבוקר על אדמת סעודיה, מדינה שאינה מקיימת קשרים עם ישראל.

המחזה הוא סוריאליסטי: עשרות ישראלים ממתינים בחדר המתנה של נמל התעופה הנסיך סולטאן בן עבד אל־עזיז (Prince Sultan bin Abdulaziz Airport), בעיר טאבוּק (Tabuk), בצפון־מערב ערב הסעודית, כאשר בשלב זה עדיין לא ברור כיצד הם יושבו ארצה.

לפי הדיוווחים, ישראל ביקשה לקבל אישור עבור שלושה מטוסי הרקולס צבאיים לנחות בסעודיה לצורך חילוץ האזרחים, אולם אישור כזה לא ניתן על ידי המדינה העוינת.

במקום זאת, אישרו הסעודים טיסת חילוץ של החברה האמירתית פליי דובאי, שתשיב את הישראלים לביתם.

מוקדם יותר דווח כי חלק מהישראלים סירבו לעלות על טיסת החילוץ של אותה חברה בה התרחש ניסיון הפיגוע לכאורה.

לאחר שעות של המתנה, המוסד נתן את האור הירוק להמראת מטוס החילוץ של פליי דובאי לאחר שביצע בדיקה של הטייסים. לפני זמן קצר דווח כי כלל הישראלים התרצו לעלות על הטיסה לאחר בדיקת המוסד.