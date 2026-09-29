רגע מביך במיוחד נרשם היום (שלישי) בוועידת מפלגת הלייבור הבריטית, כאשר אנדי ברנהאם, ראש ממשלת בריטניה חווה רגעי שתיקה ממושכים לאחר שסיים משפט דרמטי בנאומו.

ברנהאם, שנחשב לפוליטיקאי הבכיר ביותר במפלגת הלייבור, סיים את דבריו במשפט נחרץ: "אני אלחם קשה למען מה שאני מאמין שהוא נכון, ולמען מה שאני מאמין שהוא האינטרס הטוב ביותר של המדינה הזו".

לאחר המשפט, עצר ברנהאם והמתין בציפייה ברורה לתשואות ומחיאות כפיים מהקהל. אולם, במקום התגובה הסוערת שציפה לה, השתררה באולם דממה מוחלטת במשך כ-15 שניות תמימות. במהלך אותם רגעים ארוכים, נראה היה ברנהאם מביט סביבו במבוכה ניכרת.

רק לאחר ההפסקה הארוכה והשקטה, החלו לעלות מהקהל מחיאות כפיים בודדות ואיטיות, שלא הצליחו להסתיר את המבוכה שהשתררה באולם.

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הקטע מהנאום התפשט במהירות ברשתות החברתיות, כאשר גולשים רבים ליוו אותו בהומור ובדיחות. הפופולרית שבהן טוענת בציניות כי "האדם שאחראי על הניפוץ והרמת שלט 'למחוא כפיים עכשיו' פשוט נרדם", מה שהוביל לשתיקה הכבדה והמביכה על הבמה.