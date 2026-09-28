נפאל סובלת מאסון טבע כבד בימים האחרונים, כאשר שיטפונות עזים ומפולות קרקע הרסניות גבו קורבנות רבים ברחבי המדינה ההררית. על פי הדיווחים, 24 בני אדם נהרגו ו-14 נוספים מוגדרים כנעדרים במהלך שלושת הימים האחרונים.
האסון פקד אזורים רבים במדינה, כאשר הגשמים הכבדים גרמו לנזק נרחב לתשתיות ולמבנים. באזור גלקוט שבבאגלונג, בניין ממשלתי נשטף בזרם המים הסוער ונגרר לתוך נהר גועש. תיעוד דרמטי מהאזור מראה את הרגע שבו המבנה בן שתי הקומות, הצבוע אדום-לבן, מקבל שיפוע חד ונשטף לחלוטין למים.
בנוסף לבניין הממשלתי, תועדה גם מפולת עפר אדירה שבה צלע הר ענקי מתמוטט בשידור חי. נהר קליגנדקי שוצף מגדותיו, והמים הגועשים גרמו להרס נרחב באזורים הסמוכים.
(צילום: רשתות חברתיות לפי 27א)
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