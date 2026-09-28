 דלג לתוכן הראשי
אסון טבע בנפאל

תיעוד: בית שלם מתמוטט ונופל לנהר; נפאל קורסת תחת השיטפונות העזים

שיטפונות ומפולות קרקע הרסניות פקדו את נפאל | בניין ממשלתי נשטף לנהר גועש | עד כה דווח על עשרות הרוגים, מאות משפחות נפגעו (חדשות)

נפאל סובלת מאסון טבע כבד בימים האחרונים, כאשר שיטפונות עזים ומפולות קרקע הרסניות גבו קורבנות רבים ברחבי המדינה ההררית. על פי הדיווחים, 24 בני אדם נהרגו ו-14 נוספים מוגדרים כנעדרים במהלך שלושת הימים האחרונים.

האסון פקד אזורים רבים במדינה, כאשר הגשמים הכבדים גרמו לנזק נרחב לתשתיות ולמבנים. באזור גלקוט שבבאגלונג, בניין ממשלתי נשטף בזרם המים הסוער ונגרר לתוך נהר גועש. תיעוד דרמטי מהאזור מראה את הרגע שבו המבנה בן שתי הקומות, הצבוע אדום-לבן, מקבל שיפוע חד ונשטף לחלוטין למים.

בנוסף לבניין הממשלתי, תועדה גם מפולת עפר אדירה שבה צלע הר ענקי מתמוטט בשידור חי. נהר קליגנדקי שוצף מגדותיו, והמים הגועשים גרמו להרס נרחב באזורים הסמוכים.

(צילום: רשתות חברתיות לפי 27א)
שיטפונותנפאל
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר