אסון טבע בנפאל תיעוד: בית שלם מתמוטט ונופל לנהר; נפאל קורסת תחת השיטפונות העזים שיטפונות ומפולות קרקע הרסניות פקדו את נפאל | בניין ממשלתי נשטף לנהר גועש | עד כה דווח על עשרות הרוגים, מאות משפחות נפגעו (חדשות)