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"!Happy beeper": שנתיים עברו מאז חוסל נסראללה - נתניהו חגג עם סרטון מושקע

ראש הממשלה נתניהו פרסם ברשת החברתית סרטון ערוך באמצעות AI לרגל מלאת שנתיים לחיסולו של חסן נסראללה | "יום ביפר שמח!", ניתן לקרוא בסרטון (חדשות)

2תגובות
(צילום: הליכוד )

במלאת שנתיים לחיסולו של חסן נסראללה, מפלגת הליכוד וראש הממשלה פרסמו סרטון תעמולה רשמי.

הסרטון נפתח בהצגת דמותו של נסראללה בג'קוזי עם כוס יין וסיגריה לצד סינוואר וחמינאי וכיתוב ברכה באנגלית על ביפרים: "ביפר שמח".

לאחר מכן משולבים צילומים מתוך מתקפת הביפרים המבצעית בשווקים וברחובות לבנון עם כתוביות בעברית ובאנגלית.

בהמשך הסרטון נעשה שימוש בנאום עבר של חסן נסראללה שבו טען כי ישראל חלשה יותר מקורי עכביש, לצד הצגת כתוביות המציינות את אירועי שנתיים לחיסול נסראללה באור.

מיד לאחר מכן מוצג תיעוד של מטוס קרב מדגם F-15 ממריא למשימה ותקיפות של חיל האוויר במרחב.

לקראת סיום הסרטון מופיע סימון ממוקד של ראשו של חסן נסראללה עם כוונת אדומה וחותמת חיסול.

מיד לאחר מכן מופיע ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה רשמית שבה קבע בעבר כי נסראללה כבר לא איתנו. הסרטון נחתם בהופעת כרזה פוליטית של הליכוד עם הכיתוב "לא נכנע" לצד תמונת נתניהו והנפת דגלי ישראל.
בנימין נתניהוחיזבאללהחסן נסראללהמתקפת הביפרים

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
חחחחחח אין על נתניהו מטורףףף רמה חווו"לללל אני אהבתי🤣🤣🤣
שלומי
1
יריות האוויררררררר
דוד

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