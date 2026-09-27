צעקות בלב היער: רק אחרי שעות, גבר חולץ מיער סמוך לירושלים

צעקות לעזרה שנשמעו מתוך יער באזור נתיב הפורצים במבשרת ציון הובילו הלילה לחילוץ דרמטי של אדם שנפל ונתקע בשטח היער במשך מספר שעות. שוטרי תחנת הראל במחוז ירושלים הגיעו למקום לאחר דיווח ממספר נערים, וחילצו את האזרח בשלום.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, במהלך הלילה התקבל דיווח ממספר נערים שחלפו באזור נתיב הפורצים. הנערים דיווחו כי שמעו צעקות של אדם הקורא לעזרה, ועל פי החשד נמצא לכוד מתחת לעץ.

עם קבלת הדיווח, הגיעו למקום שוטרי תחנת הראל במחוז ירושלים והחלו בסריקות נרחבות באזור. במהלך הסריקות אותר האדם בתוך שטח היער, כשהוא זקוק לחילוץ.

מתחקור ראשוני שנערך במקום עלה כי האזרח צעד בשביל במטרה לבדוק אפשרות גישה לרכבו, אולם החליק ונפל לתוך שטח היער. הוא שהה במקום במשך מספר שעות, משעות אחר הצהריים ועד לאיתורו לפנות בוקר על ידי השוטרים.

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השוטרים חילצו את האדם מהמקום בבטחה, והוא הועבר להמשך טיפול ובדיקה רפואית.

יצוין כי אזור נתיב הפורצים במבשרת ציון מוכר כשטח מיוער עם שבילים רבים, ומקרים של תקלות בשטח מתרחשים מעת לעת. כוחות החירום פועלים באופן שוטף לסייע לאזרחים הנקלעים למצוקה באזורים מרוחקים.