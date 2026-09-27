בערב חג הסוכות ביקרתי לראשונה בבור הנפילים שבתלם, סמוך לאדורה.

למה שמו "בור הנפילים"? קבוצת מטיילים בראשות ידידי חיים חבשוש (אביו של נוה הי"ד) הגיעה למקום וגילתה אותו כשעדיין לא היה לו שם רשמי. המקום סמוך לחברון עיר האבות, שבה הבחינו המרגלים ב"הַנְּפִילִים בְּנֵי עֲנָק" (במדבר יג, לג), ולכן הציע חבשוש לקרוא לבור בשם זה - מאז שם הבור שונה.

עקרונית איני מחבב במיוחד בורות מים. אני מעדיף מעיינות של מים חיים וטהורים הנובעים מבטן האדמה. כבר הורה רב משרשיא לבניו: "וכי גרסיתו, גרסו על נהרא דמיא, דכי היכי דמשכן מיא משכן שמעתתייכו", (הוריות יב ע"א וראה את שכתב הרוקח דברים מבהילים). ובכל זאת, הבור העצום הזה עשה לי תחושה של מעיין.

המים היו נהדרים שקופים וצלולים עד לעומק של שני מטרים(!).