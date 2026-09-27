בערב חג הסוכות ביקרתי לראשונה בבור הנפילים שבתלם, סמוך לאדורה.
למה שמו "בור הנפילים"? קבוצת מטיילים בראשות ידידי חיים חבשוש (אביו של נוה הי"ד) הגיעה למקום וגילתה אותו כשעדיין לא היה לו שם רשמי. המקום סמוך לחברון עיר האבות, שבה הבחינו המרגלים ב"הַנְּפִילִים בְּנֵי עֲנָק" (במדבר יג, לג), ולכן הציע חבשוש לקרוא לבור בשם זה - מאז שם הבור שונה.
עקרונית איני מחבב במיוחד בורות מים. אני מעדיף מעיינות של מים חיים וטהורים הנובעים מבטן האדמה. כבר הורה רב משרשיא לבניו: "וכי גרסיתו, גרסו על נהרא דמיא, דכי היכי דמשכן מיא משכן שמעתתייכו", (הוריות יב ע"א וראה את שכתב הרוקח דברים מבהילים). ובכל זאת, הבור העצום הזה עשה לי תחושה של מעיין.
המים היו נהדרים שקופים וצלולים עד לעומק של שני מטרים(!).
הבריכה בעומק של כחמישה מטרים ובשטח של כעשרה על עשרים מטרים. יורדים אליה בסולם ברזל קבוע, דרך פתח בפינה הדרום-מזרחית.
מהאזור נשקף נוף פתוח מערבה, לכיוון בית שמש.
כשביקרתי, לא היה במקום דבר מלבד הבור עצמו. לאחר ביקורי הוכרז הבור כ"בור דוד ואחיקם" הי"ד, ובמקום הוצבו שילוט וספסל נדנדה.
איך מגיעים? כתבו בוויז "בור דוד ואחיקם".
אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.
לבירורים אודות כניסה למים וכו':
- מוקד המידע של רשות הטבע והגנים - 3639*
- תיאום טיולים מוקד טבע - 02-6247955
- קו ליער - 1-800-350-550
0 תגובות