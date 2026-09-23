כוחות משטרה גדולים של היחידה המרכזית במחוז ירושלים ולוחמי מג"ב איו"ש פשטו אתמול על בית בכפר סוואחרה במסגרת מאבק עיקש ומתמשך נגד נגע הנשק הבלתי חוקי. הפעילות הממוקדת, שהתבססה על מידע מודיעיני מדויק, הובילה לחשיפת אמצעי לחימה חריגים בהיקפם שהוסלקו בתוך הבית, כשהם מוכנים לשימוש ועלולים להגיע לידי גורמים עוינים לצורך ביצוע פיגועים פח"ע או פליליים.

בתיעוד הדרמטי מהפשטות המשטרתיות, ניתן לראות את השוטרים פועלים בנחישות בתוך מבנה מגורים, כשהם מאתרים שקיות שחורות ותיקים שהוסלקו במקומות מסתור שונים. השוטרים, כשהם עוטים כפפות מגן, שולפים מתוך שקיות ההסלקה רובה סער מתקדם מסוג M-16, לצד מחסניות רבות מלאות בכדורים, תחמושת ענפה ומסכות שחורות שנועדו ככל הנראה להסוואה בזמן ביצוע פשע. הפריטים מוצאים אחד לאחד ומונחים על רצפת החדר המעוטרת בשטיח ילדים, מה שממחיש את עומק הסכנה בלב אוכלוסייה אזרחית.

במקביל לאיתור אמצעי הלחימה, השוטרים איתרו ועצרו את בעל הבית, תושב מזרח ירושלים בן 27, החשוד בהחזקתם. החשוד הובא לחקירה במפלג תפקידים מיוחדים בימ"ר ירושלים, ולאחר מכן הובא בפני בית משפט השלום, שם נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד לתאריך 28 בספטמבר 2026.

במשטרה מציינים כי מבצע תפיסה זה מצטרף לשורה של הצלחות מבצעיות, במסגרתן נתפסו למעלה מ-120 כלי נשק תקניים ובלתי חוקיים מאז תחילת שנת 2026 במחוז ירושלים בלבד. גורמי ביטחון מדגישים כי כל כלי נשק כזה שנתפס מנוע אסון כבד ומונע את הגעתם של אמצעי לחימה לידיים עוינות, והפעילות המבצעית הנחושה תימשך בכל העוצמה במטרה להגן על ביטחון הציבור.