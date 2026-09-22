לינור ששון, בת 46 מירושלים ואימו של אביאור ששון המואשם ברצח בניהו רזי ז"ל, פונתה היום (שלישי) מבית הכלא נווה תרצה לבית החולים אסף הרופא בחשד שלקתה באירוע מוחי. הפינוי מגיע ימים ספורים לאחר ששירות בתי הסוהר דחה את טענות עורכת דינה והאשים אותה בהתחזות.

ששון, המואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש מהלכי משפט בפרשה, התלוננה בימים האחרונים על כאבי ראש חריגים, קשיי ראייה וקושי משמעותי בהליכה. ביום שישי האחרון הגישה עורכת דינה, חן מאירי, עתירה בהולה לבית המשפט שבה טענה כי שירות בתי הסוהר נמנע מלהעניק למרשתה טיפול רפואי הולם למרות מצבה.

בתגובה לעתירה, דחו בשב"ס את הטענות וטענו כי ששון הציגה מצג שווא. מטעם שב"ס נמסר אז כי כאשר העצורה נכנסה למרפאה היא הציגה מצג לפיו היא מתקשה ללכת, אך "ביציאתה מהמרפאה הלכה באופן חופשי, לא מעדה ולא נתקלה בקירות".

אולם, ימים ספורים לאחר אותה תגובה והתעקשות על כך שמדובר בהתחזות, חלה הידרדרות נוספת במצבה והיא פונתה לבית החולים, שם עלה החשד לאירוע מוחי.

בעקבות האירוע מסרה עורכת הדין חן מאירי: "צר לי ששב״ס, חרף תחנונים ועתירות, בחר לראות את העצורה כמתחזה, והתוצאה לא איחרה לבוא". מאירי הוסיפה ומתחה ביקורת נוקבת גם על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, באומרה כי "טיפול נאות בעצורים לא מספק רייטינג - ומכאן שמאפשר זילות בחיי אדם".