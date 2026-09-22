לינור ששון, בת 46 מירושלים ואימו של אביאור ששון המואשם ברצח בניהו רזי ז"ל, פונתה היום (שלישי) מבית הכלא נווה תרצה לבית החולים אסף הרופא בחשד שלקתה באירוע מוחי. הפינוי מגיע ימים ספורים לאחר ששירות בתי הסוהר דחה את טענות עורכת דינה והאשים אותה בהתחזות.
ששון, המואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש מהלכי משפט בפרשה, התלוננה בימים האחרונים על כאבי ראש חריגים, קשיי ראייה וקושי משמעותי בהליכה. ביום שישי האחרון הגישה עורכת דינה, חן מאירי, עתירה בהולה לבית המשפט שבה טענה כי שירות בתי הסוהר נמנע מלהעניק למרשתה טיפול רפואי הולם למרות מצבה.
בתגובה לעתירה, דחו בשב"ס את הטענות וטענו כי ששון הציגה מצג שווא. מטעם שב"ס נמסר אז כי כאשר העצורה נכנסה למרפאה היא הציגה מצג לפיו היא מתקשה ללכת, אך "ביציאתה מהמרפאה הלכה באופן חופשי, לא מעדה ולא נתקלה בקירות".
אולם, ימים ספורים לאחר אותה תגובה והתעקשות על כך שמדובר בהתחזות, חלה הידרדרות נוספת במצבה והיא פונתה לבית החולים, שם עלה החשד לאירוע מוחי.
בעקבות האירוע מסרה עורכת הדין חן מאירי: "צר לי ששב״ס, חרף תחנונים ועתירות, בחר לראות את העצורה כמתחזה, והתוצאה לא איחרה לבוא". מאירי הוסיפה ומתחה ביקורת נוקבת גם על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, באומרה כי "טיפול נאות בעצורים לא מספק רייטינג - ומכאן שמאפשר זילות בחיי אדם".
מנגד, משב״ס נמסר בתגובה: "העצורה לינור ששון נבדקה היום על-ידי רופא שב״ס שהפנה אותה להמשך בירור רפואי. העצורה נלקחה ברכב שב"ס להמשך בירור רפואי בבית החולים 'אסף הרופא', שם הוחלט על אשפוזה מטעמים רפואיים שאינם קשורים לשהותה במעצר ושלא נוכל לפרט מפאת צנעת הפרט. העצורה תוחזר לחזקת משטרת ישראל".
כזכור, לינור ששון היא אימו של אביאור ששון, החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי ז"ל. על פי חומרי החקירה שהוצגו בבית המשפט, מדובר בחשודה בעלת עבר פלילי משמעותי הכולל ריצוי עונש מאסר בגין עבירות הונאה, איומים וסחיטה. רפ"ק רותם הילה זקן, המובילה את החקירה, ציינה כי ששון שימשה כמי שהסיעה את בנה לביצוע המעשה, וכי לאחר הרצח סייעה לו להימלט והדריכה את שאר השותפים כיצד לפעול ולעזוב את ירושלים במטרה לשבש את החקירה.
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