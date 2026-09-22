נתניהו התפלל ביום כיפור בבית הכנסת של המיליארדר החרדי

ראש הממשלה בנימין נתניהו, רעייתו שרה ושני ילדיהם יאיר ואבנר, התפללו את תפילות יום הכיפורים בבית הכנסת בביתו של המיליארדר החרדי מוטי זוננפלד בירושלים.

משפחת נתניהו השתתפה בתפילת 'כל נדרי' ולאחר מכן בתפילת ערבית במשך כ-3 שעות.

ל'כיכר השבת' כי המיליארדר מוטי זוננפלד שימש כחזן בתפילה.

יצוין כי בתחילה תוכנן כי ראש הממשלה ישתתף בתפילות יום כיפור בבית הכנסת "יד תמר" ברחוב האר"י בשכונת רחביה בירושלים.

לצורך כך אף השב"כ ומשרד ראש הממשלה הקימו מנהרה סטרילית, לאורך של כ-20 מטרים, מביתו של ראש הממשלה ברחוב עזה, עד לבית הכנסת.

המנהרה הוקמה לצורך אבטחתו של ראש הממשלה ובכדי לאפשר לו לצעוד רגלית לבית הכנסת ביום כיפור.

בסופו של דבר, כאמור, נתניהו לא הלך להתפלל בבית הכנסת אלא אצל המיליארדר החרדי מוטי זוננפלד.