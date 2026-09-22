 דלג לתוכן הראשי
במשך כ-3 שעות

נתניהו התפלל ביום כיפור בבית הכנסת של המיליארדר החרדי

ראש הממשלה בנימין נתניהו, רעייתו שרה ובניהם יאיר ואבנר, התפללו ביום כיםור בבית הכנסת בביתו של המיליארדר החרדי מוטי זוננפלד בירושלים שאף ניגש כחזן (חדשות)

5
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

ראש הממשלה רעייתו שרה ושני ילדיהם יאיר ואבנר, התפללו את תפילות יום הכיפורים בבית הכנסת בביתו של המיליארדר החרדי מוטי זוננפלד בירושלים.

משפחת נתניהו השתתפה בתפילת 'כל נדרי' ולאחר מכן בתפילת ערבית במשך כ-3 שעות.

ל'כיכר השבת' כי המיליארדר מוטי זוננפלד שימש כחזן בתפילה.

יצוין כי בתחילה תוכנן כי ראש הממשלה ישתתף בתפילות יום כיפור בבית הכנסת "יד תמר" ברחוב האר"י בשכונת רחביה בירושלים.

לצורך כך אף השב"כ ומשרד ראש הממשלה הקימו מנהרה סטרילית, לאורך של כ-20 מטרים, מביתו של ראש הממשלה ברחוב עזה, עד לבית הכנסת.

המנהרה הוקמה לצורך אבטחתו של ראש הממשלה ובכדי לאפשר לו לצעוד רגלית לבית הכנסת ביום כיפור.

בסופו של דבר, כאמור, נתניהו לא הלך להתפלל בבית הכנסת אלא אצל המיליארדר החרדי מוטי זוננפלד.
בנימין נתניהויום כיפורמוטי זוננפלד

5 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
לשם מזמין מליארדר חרדי את מר נתניהו ??? מה הוא גדול הדור???? הוא ראש ממשלה שבקנדציה שלו לא עבר חוק גיוס וקוצץ מעונות יום וקוצץ תקציבי הישיבות.
שימי
הוא עשה עבורנו יותר משאתה תעשה אם תחיה 10000 שנה
אורית
2
את מי נתניהו מעניין? והוא לא באמת דתי. תגמלו מהאיש הזה. הוא אסון לחרדים. מעדכנים על כל קשקוש שהוא עושה כמו עיזים עיוורות. כדאי שנבחרי הציבור שלנו יתחילו להסתכל לצדדים - ההיצמדות שלנו לחיכוד היא אסון.
למי איכפת?
1
לא כתבתם האם יאיר שלח טוק טוק בזמן הוידוי או בזמן העבודה ברור שלפני נעילה
רחמים
הוא התפלל בניגוד אליך
מירב

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר