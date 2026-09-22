בלוויה קורעת לב שהתקיימה אמש בחצות הלילה של מוצאי יום הכפורים, ליוו המונים למנוחות את הרה"ח רבי אברהם יצחק ריינר זצ"ל, מחשובי קהילת עדת ירושלים 'המתמידים' בביתר עילית, שנפטר לבית עולמו כשהוא בן 63. המנוח הסתלק לבית עולמו בעיצומה של תפילת נעילה.

בפטירתו הפתאומית, בשנת ה-63 לחייו, נגעה הידיעה המעציבה בלבבות רבים. בשנה האחרונה סבל המנוח מיסורים קשים לאחר שעבר ניתוח ממנו לא שב איתן.

המנוח ז"ל נולד בז' באב תשכ"ג לאביו, הרה"ח רבי אליהו ריינר זצ"ל מדמויות ההוד הבולטות בשכונת מאה שערים ומתלמידיו המובהקים של הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

בהגיעו לפרקו, נישא לרעייתו שתחי', בתו של הרה"ח ר' ברוך ראובן שלמה רובין ז"ל.

במשך שנים רבות שימש כמחנך במסירות בתלמוד תורה 'קמניץ', שם גידל וחינך דורות של תלמידים בדרכי החינוך המאירות שלו. לפרנסתו, נודע כמומחה ב'רעדלער' במאפיית המצות של 'הבריסקערס'.

עוד בצעירותו, בשנת תשמ"ו, הפתיע בעמלו התורני כאשר הוציא לאור פירוש ייחודי ומאיר על סדר ההושענות לחג הסוכות ולהושענא רבא חיבור מבואר על דרך הפשט המבוסס על דברי מפרשי התנ"ך, המחזור והסידור, שיצא עוד בטרם נפוצו המחזורים המבוארים הקיימים היום. כמו כן.

עשרות שנים שימש כחזן קבוע בתפילת נעילה בבית המדרש 'המתמידים' בעיר ביתר עילית. ואת נשמתו הזכה החזיר בשעה נעלה זו.

מסע הלוויה התקיים אמש (מוצאי יום הכפורים) בחצות הלילה, מבית הלוויות שמגר בירושלים לעבר הר המנוחות, שם נטמן למנוחת עולמים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.