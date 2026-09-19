שר וגדול נפל בישראל - נצחו אראלים את המצוקים: מלב תל אביב מגיעה לפני זמן קצר (מוצאי שבת קודש) הידיעה המרה על הסתלקותו לשמי מרום של האי גאון וצדיק, שריד לדור דעה, זקן רבני תל אביב, הגה"צ רבי מרדכי אוירבך זצ"ל, רב קהילת "אביר יעקב" סדיגורה בתל אביב, ראש ישיבת 'הליכות שלמה' ונשיא 'המרכז הארצי לטהרת המשפחה', אשר הסתלק לבית עולמו בעת רעווא דרעווין והוא בן 84.

בשבוע האחרון אושפז בבית החולים איכלוב כתוצאה מדלקת ריאות חריפה, מצבו הוחמר והועבר לטיפול נמרץ, בעוד כלל ישראל העתירו לרפואתו השלימה.

המנוח זצ"ל, שריד לדור דעה, היה מזקני וגדולי רבני דורנו, בנו הצעיר של פוסק הדור הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצוק"ל והרבנית חיה רבקה ע"ה.

מסע ההלוויה תצא בשעה 22:00 מבית מדרשו 'אביר יעקב' ברחוב אלפנט 17 'תל אביב'. ובשעה 00:00 מבית ההלוויות שמגר בירושלים, אל עבר 'הר המנוחות'.

מגרסא דינקותא בשערי חסד ועד להנהגת הקהילה בתל אביב

הרב זצ"ל נולד בשכונת שערי חסד בירושלים בשנת תש"ב. בנערותו שתה בצמא את תורתם של גדולי הדור ולמד בישיבת פוניבז' אצל יבלחט"א הגאון רבי ברוך דב פוברסקי. בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו הרבנית תליט"א, בתו של הרה"צ רבי אהרן למברגר זצ"ל, נכדת האדמו"ר מקופיטשניץ זצ"ל.

לאחר נישואיו עבר להתגורר בתל אביב. באותם ימים, לאחר הסתלקותו של האדמו"ר "האביר יעקב" מסאדיגורה זצוק"ל שלא הותיר זש"ק אחריו, נותרה הקהילה בבית המדרש החסידי ללא מנהיג רוחני. על פי הוראתם והדרכתם של אדמו"רי בית רוז'ין, מונה הגה"צ רבי מרדכי זצ"ל לכהן כרב קהילת "אביר יעקב" סאדיגורה בעיר.

במשך עשרות שנים שימש הרב זצ"ל כנווט וכמנהיג רוחני במרכז תל אביב. סביב בית מדרשו התגבשה קהילה ייחודית ומפוארת של בעלי תשובה, לצד אנשי מעשה ותלמידי חכמים, שראו בו את רבם ומורם.

הרב נודע בגישתו המקרבת, המכבדת והמכילה, והיה אומר כי אין ליצור יחידיות אחיד לבעלי תשובה, אלא "ללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד", תוך שמירה קפדנית ובלתי מתפשרת על קוצו של יו"ד בשולחן ערוך. הרב אף עודד בעלי תשובה להמשיך ולהתפרנס במקצועותיהם תוך קביעת עתים לתורה והפיכתם לבני תורה אמיתיים.

מתלמידיו וממקורביו נמנים אישי ציבור, רבנים ואנשי תרבות שקירב לתורה.

לצד הרבצת התורה בשיעוריו היומיים ובדרשותיו בשבתות בבית מדרשו, עמד הרב זצ"ל בראשות ישיבת "הליכות שלמה" בתל אביב, נקראת על שם אביו הגרש"ז זצ"ל. כמו כן שימש כנשיא וכמכוון הדרך של ארגון "המרכז הארצי לטהרת המשפחה", ובמוסדות החינוך בירושלים: הסמינר לבנות "אוהל רבקה" ותלמוד התורה החסידי "חכמת שלמה".

מדי יום נהג לקבל קהל רב מכל שדרות הציבור שזרמו למעונו בתל אביב להיוועץ עמו בענייני הלכה, לקבל את ברכתו ולזכות בעצותיו הנבונות.