דאגה רבה בעולם התורה והחסידות: בשעה האחרונה חלה הידרדרות חמורה במצבו הרפואי של הגאון רבי מרדכי אויערבאך, רב קהילת 'אביר יעקב' בתל אביב, והוא הועבר בדחיפות למחלקת טיפול נמרץ בבית החולים איכילוב.

כזכור, הגר"מ אויערבאך אושפז עוד לפני ראש השנה לאחר שסבל מדלקת ריאות חריפה. בימים האחרונים עקבו מקורביו ובני קהילתו בדאגה אחר מצבו, אך בשעות האחרונות חל פיחות נוסף במדדיו הרפואיים, דבר שהצריך את העברתו המהירה להמשך טיפול ומהלכים רפואיים מתקדמים במחלקת טיפול נמרץ.

במהלך היום נערכה עצרת תפילה וזעקה ע"י קברו של אביו, פוסק הדור הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל.

בתוך כך, הערב יתכנסו כלל תלמידיו לעצרת תפילה בחצות הלילה, בשעה 00:00, לפני אמירת סליחות 'זכור ברית'.

הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואת האי גאון וצדיק, שריד לדור דעה, רבי מרדכי בן חיה רבקה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל.

והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים.