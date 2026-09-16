סערת אירועי הזיכרון למרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל הגיעה הבוקר (רביעי) לפתחו של בית המשפט העליון, והרוחות בסיום הדיון סוערות: בדיון שנערך בבג"ץ בעתירת תנועת ש"ס נגד היועצת המשפטית לממשלה - שפסלה את קיום ימי העיון המרכזיים בבנייני האומה ערב הבחירות - החליטו השופטים לדחות את העתירה.

ההחלטה התקבלה לאחר שמנכ"ל המשרד לשירותי דת הודיע כי בשל לוחות הזמנים הצפופים, המשרד ממילא לא יוכל לקיים את האירוע מבחינה טכנית, מה שהופך את הדיון לתיאורטי בלבד.

בתום הדיון, התראיין נכדו של מרן, הגאון הרב יעקב סיני, ל'כיכר השבת' והביע את כאבו העמוק על עצם הדיון והניסיון למסגר את מורשת סבו כאירוע פוליטי.

"התכנסנו כאן כמה בני משפחה כדי לבטא את הזעקה שבוקעת מהלב שלנו ומהלב של כל עם ישראל," התבטא הרב סיני, כשהוא מבהיר כי זו פעם ראשונה בחייו שהוא דורך בין כתלי בית המשפט העליון. "במשך מאות שנים לא קמה לעם ישראל דמות כמו מרן. אין אדם שלא הושפע מההנהגה שלו, מהפסיקה שלו - החל מעגונות מלחמת יום הכיפורים ועד עולי אתיופיה. כולם שניצלו מחיים של סבל בזכות הדרך שלו. להפוך את מרן לדמות פוליטית ולצמצם אותו לאיזושהי קובייה פוליטית - זה מחריד כל לב ומהווה ביזיון של מרן".

בתגובה לטענה כי מרן זצ"ל היה גם זה שהקים את תנועת ש"ס ולכן קיים מימד פוליטי בלתי נפרד, השיב הרב סיני בנחרצות: "כמה אנשים שלא מזדהים פוליטית מחוברים בכל זאת בעומק נפשם למרן, לתורה שלו ולפסיקה שלו? אין קשר בין הדברים! על זה בדיוק אנחנו באים לבכות - על החיבור האוטומטי הזה".

הרב סיני הדגיש את תפיסת המשפחה לגבי פועלו של פוסק הדור: "המפעל הפוליטי של מרן בעינינו הוא לא מפעל פוליטי - הוא מפעל שכולו תורה. מרן מעולם לא סגר את הספר בשביל תפקידים, כיבודים או תקציבים. כל המטרה שלו הייתה אך ורק תורה. אנחנו מצפים גם מהרשויות שיכירו בדמות של האדם הגדול בענקים הזה, ולא יצמצמו אותו למשבצת פוליטית".