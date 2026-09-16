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בג"ץ דן בעתירת ש"ס נגד ביטול האזכרה למרן הגר"ע יוסף זצ"ל

שופטי בג"ץ דנים הבוקר (רביעי) בעתירה הדחופה שהגישה בשבוע שעבר תנועת ש"ס נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בעקבות החלטתה למנוע את קיומו של הכנס הממלכתי לזכר מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל (חדשות)

בג"ץ | ארכיון (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

שופטי בג"ץ דנים הבוקר (רביעי) בעתירה הדחופה שהגישה בשבוע שעבר נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בעקבות החלטתה למנוע את קיומו של הכנס הממלכתי לזכר מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל.

בש"ס יצאו נגד ההחלטה וטענו כי מדובר ב"אכיפה בררנית ופוליטית". בעתירה, הציבה התנועה במוקד את ההשוואה בין הכנס לזכרו של מרן זצ"ל לבין אירועי הזיכרון לראש הממשלה לשעבר יצחק רבין. לטענת ש"ס, "בזמן שאירועי הזיכרון ליצחק רבין מתקיימים כסדרם בסמוך לבחירות, כנס הזיכרון למרן נפסל ומביא לפגיעה קשה ברגשות המאמינים".

בש"ס מדגישים כי מבחינתם לא מדובר רק בשאלת קיומו של הכנס, אלא גם בפגיעה בציבור המאמינים. לטענת התנועה, פסילת האירוע לזכרו של מרן זצ"ל מביאה ל"פגיעה קשה ברגשות המאמינים".
ש"סהרב עובדיה יוסףבג"ץגלי בהרב-מיארהאזכרה

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