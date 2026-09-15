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בלי תקופת צינון

פצצה משפטית: דרישה לפסול את המקום ה-6 בש"ס

ארגון עתים הגיש עתירה דרמטית לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה מוחלטת לפסול את עמוס דרור, הממוקם במקום השישי ברשימת ש"ס לכנסת, בטענה כי המשיך לכהן כממונה על המועצה הדתית בחיפה מבלי לעמוד בתקופת הצינון החוקית הנדרשת (חדשות חרדים)

2תגובות
אזכרת מרן הרב עובדיה (צילום: Yaakov Cohen/Flash90)

סערה משפטית מטלטלת את רשימת לכנסת ה-26, כאשר ארגון 'עתים' הגיש עתירה דחופה לוועדת הבחירות המרכזית לפסילת מועמדותו של עמוס דרור, המשובץ במקום השישי ברשימה. העתירה מתמקדת בטענה כי דרור, המכהן כממונה על המועצה הדתית בחיפה, המשיך להחזיק בתפקידו הציבורי הבכיר בניגוד לדרישות החוק.

על פי חוק יסוד: הכנסת וחוק הבחירות, עובדי ציבור בארבע הדרגות העליונות מחויבים בהתפטרות מלאה לפחות 100 ימים לפני יום הבחירות. בעתירה נטען כי דרור לא עמד בתנאי זה והמשיך להחזיק בסמכויותיו המלאות כממונה על המועצה הדתית - תפקיד ציבורי וביצועי בכיר בעל סמכויות נרחבות.

במקביל לעתירה לוועדת הבחירות, הארגון דרש מהיועצת המשפטית של המשרד לשירותי דת להורות מיידית על השעייתו והוצאתו לחל"ת. הרב שאול פרבר, יו"ר ומייסד ארגון עתים, תקף בחריפות את ההתנהלות: "שירותי הדת במדינת ישראל שייכים לכלל הציבור, ולא לאף מנגנון מפלגתי. כשמערכת שנועדה לספק שירות ממלכתי, רגיש והגון לכל אזרח הופכת למקפצה פוליטית, אמון הציבור במוסדות הדת מתרסק".

עו"ד יאיר מבורך מהמחלקה המשפטית של הארגון הוסיף: "עמוס דרור לא יכול לאחוז במקל משני קצותיו: לנהל שירותי דת בבוקר בשם המדינה, ולגרוף קולות עבור ש"ס בערב. הנורמה המעוותת שבה מינוי פוליטי של השר קופץ באפס ימי צינון ישר לרשימה שלו לכנסת היא סטירת לחי לשירות הציבורי".

כידוע, מועצת חכמי התורה של ש"ס חתמה על הרכב הרשימה לכנסת ה-26, כאשר כל חברי הכנסת המכהנים ממשיכים לקדנציה נוספת לצד שני נציגים חדשים. עמוס דרור, סא"ל במיל' ויו"ר המועצה הדתית בחיפה, שובץ במקום השישי ברשימה כנציג איש הצבא.

העתירה מעלה שאלות משפטיות מהותיות בנוגע לאכיפת חוקי הבחירות ולניגוד העניינים הפוטנציאלי בין כהונה ציבורית לבין מועמדות פוליטית. ההכרעה בעתירה צפויה להשפיע על הרכב הרשימה הסופי של ש"ס לקראת הבחירות.
ש"סרשימות

2 תגובות

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2
איי... אכלתם אותה. את כל הבצל אכלתם.
רק לא ג ושס
1
החוק ברור כאן ואני לא רואה אפשרות להכשיר את המועמדות.
צבי

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