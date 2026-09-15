התרגיל שהפיל את גנב התפילין: "מישהו נכנס לך באוטו, רד למטה"

( צילום: shchuna news )

זה נגמר בתוך 24 שעות, עם תרגיל מתחכם של המשטרה ואזיקים על הידיים: חרדי תושב שכונת קראון הייטס בברוקלין שהניח לזמן קצר את התיק האישי שלו ברחוב טרוי אווניו, גילה כשהוא חוזר שהתיק נעלם. בתוך התיק היו החפצים הכי יקרים וחשובים שלו – הדרכון האישי, זוג התפילין, המחשב הנייד וציוד אישי נוסף.

לפי דיווח של ערוץ ׳שכונה ניוז׳, בעל התיק לא נכנס לפאניקה, אלא פתח מיד את אפליקציית המעקב של המחשב הנייד. האות הדיגיטלי קלט את המיקום והצביע על אזור מרין פארק בברוקלין. ניסיונות ראשוניים לסרוק את השטח ולאתר את התיק בשטח באופן עצמאי לא צלחו. בינתיים, לפי הדיווח, נכנסה לתמונה המשטרה. בלילה למחרת, התושב החרדי חבר לחוקרים מתחנה 63 של משטרת ניו יורק. החוקרים הצליחו לאתר את הרכב של החשוד באזור, והרימו תרגיל יצירתי במיוחד כדי להביא אותו ישירות לידיים שלהם: השוטרים התקשרו אל החשוד והודיעו לו במפתיע שמישהו פגע לו ברכב החונה מאחור והוא חייב לרדת למטה.

( צילום: shchuna news )

עוד לפני שהחשוד הספיק להגיע כדי לבדוק מה קרה לאוטו שלו, בעל התיק הצליח להציץ דרך החלון של המכונית ולזהות בוודאות את החפצים שלו מונחים בפנים. כשהחשוד הגיע סוף סוף לרכב, השוטרים ניגשו אליו, הוציאו ממנו אישור שהאוטו אכן שלו – וסגרו עליו את האזיקים במקום, כ-24 שעות בלבד אחרי המעשה.

כשבעל התיק קיבל את החפצים שלו בחזרה, התברר לו שלצד השבת התפילין והמסמכים, המחשב הנייד חטף מכה קשה במהלך היממה הזו ונשבר.