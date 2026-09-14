הנעדר מראשון לציון ( צילום: דוברות המשטרה )

משטרת ישראל פרסמה היום (שני) שתי הודעות נפרדות על נעדרים בסיכון, תוך קריאה דחופה לציבור לסייע באיתורם. מדובר בשני חרדים שנעלמו באזורים שונים בארץ, כאשר המשטרה מבקשת מכל מי שיודע על מקום הימצאותם להתקשר למוקד 100.

הנעדר הראשון הוא גלעד יוסף, בן 26, תושב ראשון לציון, אשר נראה לאחרונה ביום שישי האחרון בשעות הערב סמוך לרחוב יהודה הלוי בעיר ראשון לציון. על פי הנמסר מדוברות המשטרה, התקבל דיווח ואישור המשפחה לפרסם את דבר היעדרותו. תיאורו של גלעד יוסף: גובה 1.65 מטר, מבנה גוף בינוני, מרכיב משקפיים, שיער חום קצר וזקן. כל היודע על דבר מקום הימצאותו מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת כפר סבא בטלפון 09-7473444. במקביל פרסמה המשטרה הודעה נוספת על נעדר בסיכון נוסף: יוסף (יוסי) בלוי, ילד בן 6, אשר נראה לאחרונה באיזור מושב עגור. על פי התיאור שפרסמה המשטרה, הילד לבש חולצת פסים כחול ורוד, מכנס קצר חום, וייתכן שהוא ללא נעליים. בחור ישיבה שנפצע בתאונה קיבל פיצוי נמוך מהנהוג | זו הסיבה המרגיזה משה כהן | 17:03 כל היודע דבר אודות מקום הימצאותו של הילד מתבקש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת המשטרה מטה יהודה דרך יומן התחנה בטלפון 02-9902385. המשטרה צירפה להודעה תמונה של הנעדר.

הילד שנעדר מעגור ( צילום: דוברות המשטרה )

כידוע, מדי שנה נפתחים בישראל אלפי תיקי נעדרים, כאשר רובם המוחלט מסתיימים באיתור מהיר. עם זאת, חלק קטן מהמקרים מצריך מאמצי חיפוש ממושכים ושיתוף פעולה של הציבור הרחב. המשטרה מדגישה כי כל פרט, גם אם נראה קטן, עשוי להיות משמעותי לאיתור הנעדרים ולהחזרתם הביתה בשלום.

בחודשים האחרונים טיפלה המשטרה במספר מקרים של נעדרים בציבור החרדי, כאשר חלקם אותרו בשלום לאחר מאמצי חיפוש נרחבים. רק לפני מספר שבועות אותרו שני אחים צעירים שנעדרו מאחד מישובי גוש עציון, כאשר הם נמצאו ישנים מתחת לעץ לאחר שמאות מתנדבים השתתפו בחיפושים.