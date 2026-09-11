פורסמה זהותו של החשוד בחטיפת הילד מפתח תקווה - לבני ברק

בית משפט השלום בפתח תקווה התיר היום (שישי) את פרסום זהותו של החשוד בחטיפת הילד יהלי סופר בן העשר מפתח תקווה לבני ברק. מדובר ביגאל בוסקילה, דר רחוב בן 19 מירושלים, שמעצרו הוארך בימים האחרונים מספר פעמים.

השופט אורן בועז אישר את פרסום שמו של החשוד, תוך שהוא מציין כי האינטרס הציבורי במקרה זה גובר על האינטרס האישי של החשוד. ההחלטה התקבלה על רקע חשש המשטרה כי ייתכנו קורבנות נוספים שטרם הגישו תלונה, וכי פרסום הזהות יאפשר להם לזהות את החשוד ולפנות לרשויות.

במהלך הדיונים המשפטיים בימים האחרונים נחשפו פרטים חדשים על האירוע. נציג המשטרה מסר כי הילד יהלי סיפר לחוקרים השבוע פרטים שלא עלו בחקירתו הראשונית, וכי הדברים החדשים "מחזקים את החשד נגד העצור". על פי הדיווח, בשלב מסוים במהלך האירוע לקח החשוד את הילד למקלט, והילד ברח משם בעוד החשוד רודף אחריו. אזרח שזיהה את הילד הזעיק את המשטרה שהגיעה למקום.

בוסקילה טען בפני מקורביו כי "ביקשתי ממנו לבוא איתי לקבץ נדבות ברחוב. הוא בא מרצונו החופשי. הוא הלך איתי. ביקשנו כספים מאנשים ברחוב. היה אפילו שוטר שנתן לנו 100 שקל. לא חטפתי אותו". בהמשך הוסיף: "לא עשיתי לו שום דבר בכוח. הוא בא לבד. לא איימתי עליו".

לדבריו, הוא ביקש לקבץ נדבות כדי שיוכל לחזור לביתו בירושלים. החשוד נעצר לפני כשישה חודשים בחשד לגניבת טלפון נייד, ולפני כתשעה ימים נלקח לבדיקה פסיכיאטרית כדי לאבחן את מצבו הנפשי ואת כשירותו לשהות במעצר. פרקליטיו טענו לאורך הדיונים כי יש לו לקות שכלית.

במקביל לחקירת המקרה של יהלי, פנו למשטרה הורים של שתי ילדות והורים של ילד נוסף ואמרו שזיהו את החשוד כמי שפגע בילדיהם. על פי נציג המשטרה, "באחד המקרים, הייתה הטרדה ואיומים ובאירוע אחר הייתה החזקת סכין ואיומים".

נציג המשטרה סיפק פרטים גם על אירוע שהתרחש לפני כמה חודשים בחדרה. לדבריו: "זה היה אירוע עם שתי בנות שהוא ידע היכן הן גרות והוא חיכה להן מתחת לבית. הן פחדו לצאת ממנו". נציג המשטרה טען כי "אמנם אין חפיפה בין האירועים אבל זה מראה על המסוכנות".

כזכור, האירוע התרחש לפני כשבועיים כאשר בוסקילה חטף את יהלי ולקח אותו מפתח תקווה לבני ברק. בשעות הלילה, לאחר שעות מורטות עצבים שעברו על בני משפחתו, תושב בני ברק הבחין בחשוד ובילד מסתובבים בעיר והזעיק את המשטרה.

מחומר החקירה שנאסף במשטרה עולה כי החשוד נקט בפעולות מתוחכמות לטשטוש עקבותיו. לאחר שהחשוד ניגש לקבוצת הילדים במגרש המשחקים וקשר עמם שיחה, הוא ביקש מאחד מהם את מכשיר הטלפון הנייד שלו על מנת לבצע שיחה דחופה. מיד לאחר שסיים את השיחה, דאג החשוד למחוק את המספר שאליו חייג מתוך יומן השיחות של המכשיר.

אימו של הילד תיארה כיצד החשוד השתמש בילד כדי לגייס כספים מאנשים באזור. "הוא עבד על אנשים שהוא אבא שלו וסיפר לו סיפורים מניפולטיביים", סיפרה האם. "הוא ביקש מאנשים באזור להביא לבחור כסף, והוא השתמש ביהלי בתור הילד שלו. בשלב מסוים, מישהו הביא לו מאה שקלים".

מעצרו של בוסקילה הוארך מספר פעמות בימים האחרונים, והתיק צפוי לעבור לעיונה של הפרקליטות לצורך בחינת הגשת כתב אישום. השופט ציין בהחלטתו כי החשד המרכזי בעבירת החטיפה נותר בעינו ואף נמצא ברף גבוה, כשהתשתית הראייתית נגד הצעיר הלכה והתעצמה במהלך ימי החקירה.