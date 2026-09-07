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מכתב חריג שנשלח היום (שני) על ידי רב השכונה בקריית הרצוג בבני ברק, הגאון רבי יהודה אריה שווארץ, חושף את הרקע למחלוקת המתמשכת סביב מוסדות החינוך במתחם. המכתב, שנשלח להנהלת תלמודי התורה, מתייחס למפגש בין תלמידי המוסדות השונים בכניסה וביציאה, ולהוראת ראש הישיבה הגרמ"ה הירש על עיכוב פתיחת הלימודים.

במכתב מציין רב השכונה כי המפגש בין התלמידים גורם "עגמת נפש נוראית" לבני הישיבות והתלמידים, כאשר הם נפגשים זה עם זה בכניסתם וביציאתם ממוסדות הלימוד. לדבריו, מחלקת החינוך בעיריית בני ברק פועלת למציאת פתרון למצב, אולם בשלב זה טרם הצליחה להסדיר את העניין באופן מלא. "אנחנו נאלצים לקיים את הוראת ראש הישיבה על איחור התחלת הלימודים בחצי שעה", כותב רב השכונה במכתב. באשר לשעת סיום הלימודים, מציין הרב כי החלטה בנושא תתקבל בימים הקרובים, בהתאם לצורך ולהתפתחויות.

המכתב של הרב

המכתב מגיע על רקע האירוע החריג שהתרחש הבוקר במתחם, כאשר תלמידים והורים שהגיעו לבית הספר חמ"ד "אפיקים" נתקלו בשער כניסה שנחסם באמצעות הלחמה במהלך הלילה. בעקבות האירוע הגיעו למקום כוחות משטרה, ובהמשך הוסרה החסימה והתלמידים נכנסו לבית הספר.

לפי החשד, גורמים חרדיים קיצוניים ריתכו והלחימו את שער הכניסה במחאה על כך שבבית הספר לומדים יחד בנים ובנות. בין תלמידי בית הספר נמצאים גם ילדים בחינוך המיוחד. הורים שהגיעו עם ילדיהם הביאו דיסק חיתוך ובעזרתו ניסרו את נקודת ההלחמה בשער.

האירוע מציף מחדש את המחלוקת סביב אופן ההתנהלות במתחם, שבו פועלים מספר מוסדות חינוך מזרמים שונים. לפי המכתב שנשלח היום, סוגיית המפגש בין התלמידים אינה עניין טכני בלבד, אלא עומדת במרכז מחלוקת שכבר הגיעה לפתחם של הגורמים הרבניים והחינוכיים.

( צילום: ידיעות בני ברק )

מעיריית בני ברק נמסר כי נעשו צעדים משמעותיים כדי למנוע חיכוכים בין המוסדות במתחם, וכי הוכשרו כניסות ייעודיות ונפרדות עבור מוסדות החינוך השונים. בעירייה אומרים כי הם פועלים מתוך אחריות ורצון לשמור על השקט ועל מרקם החיים במתחם, וכי נעשו השקעות משמעותיות בהכשרת המבנים והכניסות.

המכתב של רב השכונה מציב את המחלוקת באור חדש, כאשר במקביל לניסיון העירייה למצוא פתרון, הגורמים הרבניים מבקשים למנוע את המפגש בין התלמידים באמצעות התאמות בשעות הלימודים. בשלב זה, הסוגיה עדיין נמצאת על שולחן הגורמים המעורבים, כאשר לפי המכתב צפויה להתקבל בימים הקרובים החלטה גם באשר לשעת סיום הלימודים.