לאחר הליגטימציה שניתנה על ידי עסקני 'דגל התורה' להדחת חברי כנסת מכהנים, ב'אגודת ישראל' גם שוקלים לבצע הדחות בקרב חברי הכנסת הוותיקים. "כיכר השבת" עם כל הפרטים.

לחסידות בעלזא, יש את חבר הכנסת הוותיק (מכהן לסירוגין משנת 2003. ח"ב) לשעבר וסגן שר התקשורת המכהן ישראל אייכלר, שכרגע ישנם דיונים האם להזיז אותו לטובת מועמד צעיר.

המועמד שיש בכוונת החסידות להחליף אותו, הוא אחד מבכירי החסידות הצעירים והנמרצים, אליקים שטארק, שכוכבו דרך מאוד לאחרונה בחסידות ומחוצה לו והוא נחשב כאהוד ביותר על בנו יחידו וחביבו של האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח.

כיום שטארק מכהן כיו"ר ועד הפועל של החסידות ובבחירות המקומיות האחרונות, הוא למעשה ניהל את כל המערך הפוליטי וצבר ניסיון רב בתחום הפוליטי. כעת בחסידות מחכים לראות מה יקרה עם האדמו"ר שאושפז הבוקר בבית החולים הדסה עין כרם.

בחסידות גור גם ישנם שינויים טקטוניים, זה החל בהדחתו של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, מניהול המשאים ומתנים של החסידות והחלפתו בישראל דרנגר, שמייצג את החסידות גם בועדת השמונה של אגודת ישראל.

מלבד זאת, גם האיש החזק בחסידות גור, מוטי בבצ'יק, מועמד להדחה מתפקידיו כמזכ"ל התנועה וכעוזרו הצמוד של חבר הכנסת יצחק גולדקנופף.