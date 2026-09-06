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לא רק ב'דגל': מסתמן - גם ב'אגודה' יחליפו נציגים | המודחים והמועמדים להחלפה

ב'דגל התורה' מסתמנת הדחה קשה וכואבת לחברי הכנסת הוותיקים, כאשר ברקע מרחפות טענות קשות על דרכי קבלות ההחלטות, ב'אגודת ישראל', רואים את הקולות ומנסים גם להניע תהליך של הדחות - לאחר שהרצועה הותרה | "כיכר השבת" עם ההדחות המסתמנות (חדשות חרדים)

2תגובות
בכיוון השעון: אייכלר, שטארק, בבצ'יק וטסלר (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90, צילום: ארכיון, צילום: א. אייזנבאך, צילום: שמואל דריי)

לאחר הליגטימציה שניתנה על ידי עסקני '' להדחת חברי כנסת מכהנים, ב'אגודת ישראל' גם שוקלים לבצע הדחות בקרב חברי הכנסת הוותיקים. "כיכר השבת" עם כל הפרטים.

לחסידות בעלזא, יש את חבר הכנסת הוותיק (מכהן לסירוגין משנת 2003. ח"ב) לשעבר וסגן שר התקשורת המכהן ישראל אייכלר, שכרגע ישנם דיונים האם להזיז אותו לטובת מועמד צעיר.

המועמד שיש בכוונת החסידות להחליף אותו, הוא אחד מבכירי החסידות הצעירים והנמרצים, אליקים שטארק, שכוכבו דרך מאוד לאחרונה בחסידות ומחוצה לו והוא נחשב כאהוד ביותר על בנו יחידו וחביבו של האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח.

כיום שטארק מכהן כיו"ר ועד הפועל של החסידות ובבחירות המקומיות האחרונות, הוא למעשה ניהל את כל המערך הפוליטי וצבר ניסיון רב בתחום הפוליטי. כעת בחסידות מחכים לראות מה יקרה עם האדמו"ר שאושפז הבוקר בבית החולים הדסה עין כרם.

ב גם ישנם שינויים טקטוניים, זה החל בהדחתו של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, מניהול המשאים ומתנים של החסידות והחלפתו בישראל דרנגר, שמייצג את החסידות גם בועדת השמונה של אגודת ישראל.

מלבד זאת, גם האיש החזק בחסידות גור, מוטי בבצ'יק, מועמד להדחה מתפקידיו כמזכ"ל התנועה וכעוזרו הצמוד של חבר הכנסת יצחק גולדקנופף.

המנצח והמפסיד (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

לחסידות ויז'ניץ, יש את הנציג שהיה סגן שר התרבות וחבר הכנסת יעקב טסלר, שעד כה לא קיבל אור ירוק מהאדמו"ר להמשך כהונתו, ובחסידות כבר החלו לבחון מועמדים חדשים, כדוגמת העסקנים, שיקי מנדל, יוסף שמעון שכטר ועוד שמות נוספים.

יצוין, כי ביממות הקרובות 'אגודת ישראל' ו'דגל התורה', צפויות לחתום על הליכה משותפת בבחירות הקרובות, כאשר נכון לעכשיו, הרשימה המסתמנת תהיה כך: 'דגל תקבל את המקומות - 1,3,5,7,9,10 ואת השאר יקבלו אגודת ישראל.
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2 תגובות

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2
חייבים רענון שורות. המפלגה במצב הנוכחי הינה במצב גריאטרי. משננים סיסמאות של שנות ה90 . גם פרוש שבגדול אני מעריץ אותו צריך לפנות את הדרך..
יאיר
1
לא מצביעים יותר ג נקודה זהו הגזמתם עם ההדחות, אנחנו יש לנו תורה לא פוליטקות
חיים

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