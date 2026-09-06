האדמו"ר מבעלזא ( צילום: אנשיל בעק )

דרמה התרחשה הבוקר (ראשון) בקריית בעלזא בירושלים, כאשר אלפי חסידים שהתכנסו לאמירת סליחות ראשונות נאלצו להמתין שעות ארוכות, עד שהתברר כי האדמו"ר מבעלזא נכנס לבית החולים הדסה עין כרם לבדיקות רפואיות ולאחר בדיקה קצרה, הוא אושפז.

החסידים התכנסו בהיכל בית המדרש הגדול בשעות הבוקר המוקדמות, בציפייה לאמירת סליחות ראשונות בצל קודשו של האדמו"ר. אולם ההמתנה התארכה, והמתח בקרב קהל האלפים גבר עם חלוף הזמן. לאחר כחמש שעות של המתנה, החליטו החסידים להתחיל באמירת הסליחות ללא נוכחות האדמו"ר, כאשר לפני התיבה עבר בנו יחידו של האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרון מרדכי רוקח. בהמשך הבוקר נמסר באופן רשמי כי האדמו"ר נכנס לבית החולים הדסה עין כרם לצורך ביצוע בדיקות רפואיות. "האבא עובר את זה בשבילנו!" | המשא המרטיט של אב"ד ויז'ניץ לפני 'סליחות' חיים רוזנבוים | 09:33 ברכבות אוויריות לוושינגטון: האדמו"רים המריאו, הרבי מסקווירא שיגר מכתב עם בנו חיים רוזנבוים | 03.09.26 עם התפשטות הידיעה על כניסת האדמו"ר לבית החולים, החלו קהל האלפים שנותרו בבית המדרש הגדול לומר פרקי תהילים לרפואתו השלימה של האדמו"ר, רבי ישכר דוב בן מרים בתושח"י. האירוע מתרחש בתקופה רגישה במיוחד בחסידות בעלזא, שבועות ספורים לפני ימי הרחמים והסליחות וראש השנה. רק לפני ימים אחדים דווח על שינוי היסטורי במקום תפילתו של האדמו"ר לקראת החגים הבעל"ט, כאשר הוחלט כי יעבור לשבת על במה מוגבהת מיוחדת שהוקמה על מדרגות ארון הקודש. השינוי במיקום התפילה נועד, בין היתר, למנוע דחיפות וצפיפות במהלך תפילות הימים הנוראים, כאשר רבבות חסידים צפויים להגיע להיכל בית המדרש הגדול.

יצוין כי בשבוע שעבר התקיים מעמד סליחות מיוחד בבעלזא בהשתתפות אלפי נערים מתחזקים ובוגרי ארגון 'צהר', בנוכחות האדמו"ר מבעלזא, הראשון לציון הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן. המעמד ההיסטורי עורר התרגשות רבה בעולם החסידי.

בחסידות בעלזא ממשיכים לעקוב אחר מצבו הבריאותי של האדמו"ר ומתפללים לרפואתו השלימה. קהל החסידים נקרא להמשיך ולהרבות בתפילות ובאמירת תהילים למען בריאותו ושלומו של האדמו"ר רבי ישכר דב בן מרים, בתוך שאר חולי ישראל.