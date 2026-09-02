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ומי יוכתר כממשיך?

תיעוד דומע; התלמידים מהציונות הדתית מיאנו להנחם על מיטת רבם ומורם זצ"ל

המונים ליוו אתמול (שלישי) למנוחות את האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל, שנפטר בארה"ב לאחר האירוע הרפואי הקשה שעבר, הרבי הובא למנוחות בהר הזיתים | שלומי טריכטר מגיש תיעוד ענק מההלווויה, הבכי של התלמידים, ההספדים של האחים האדמו"רים והמסע ברחובות העיר | וגם, השיחה הסגורה עם הבן היחיד שמסמנת את הממשיך | סיקור ותיעוד כואב (חסידים)

הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)

בלוויית רב יגון ליוו המונים אתמול (שלישי) למנוחות את האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל, שנפטר לדאבון לב חסידיו ומעריציו בארה"ב לאחר שעבר אירוע רפואי קשה ואושפז במצב קריטי במנהטן. הידיעה המרה על הסתלקותו בגיל 61 בלבד הכתה בתדהמה את עולם החסידות.

עם הגעת ארונו ארצה, יצא מסע ההלוויה מבית מדרשו ברחוב דוד הראובני בירושלים. ראשון המספידים היה אחיו, האדמו"ר מביאלה בני ברק, ולאחריו נשאו דברי הספד אחיו האדמו"ר מביאלה בית שמש, האדמו"ר רבי שלמה בוסו, ורבנים נוספים שביכו את האבדה הגדולה.

מחזה כואב ודומע נרשם כאשר תלמידיו הרבים אותם קירב הרבי זצ"ל בעוז ובאהבה לאביהם שבשמיים, מיהנו להינחם, בכו בכי תמרורים ונפלו על מיטתו בפרידה קורעת לב. בראש הצועדים לעבר הר הזיתים, שם נטמן בחלקת אבותיו הקדושים לבית ביאלה, נצפה גיסו האדמו"ר מסערט ויז'ניץ.

בתום הקבורה חזרו האדמו"רים האבלים לבית האבלים, שם סעדו סעודת הבראה וישבו לשבעה.

ל'כיכר השבת' נודע כי במהלך ניחום האבלים הסתגר האדמו"ר מביאלה בני ברק ארוכות עם בנו היחיד של בעל ההילולא, הרה"צ רבי יחיאל יהושע. בחסידות מעריכים כי השניים דנו בהמשך שגשוג הקהילה, וכי כבר בתום ימי השבעה יוכתר הבן לממשיך דרכו של אביו הדגול זצ"ל בהנהגת החסידות.

הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: שלומי טריכטר)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)

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הלוויההר הזיתיםהאדמו"ר מביאלה אוסטרובא

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