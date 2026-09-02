חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני ( צילום: Olivier Fitoussi/Flash90 )

לאחר שנחשף ב'כיכר השבת' על הכוונה לנסות להשתלט על מפלגת 'דגל התורה' ולהדיח את חברי הכנסת הוותיקים - שלא באמצעות מועצת גדולי התורה, 'כיכר השבת' חושף פרטים חדשים על תוכנית ההונאה המבריקה שגובשה כדי להוציא אותה אל הפועל.

הכל החל כאשר מספר גורמים, המקורבים לביתו של המנהיג הגאון רבי דב לנדו, החליטו להשתלט על המפלגה ולשנות את הרכב הרשימה לכנסת, ככל-הנראה מתוך כוונה ומטרה להשאיר את שליטתם במפלגה לאורך ימים ושנים. כדי לבצע את התוכנית הם הצליחו להרדים את גפני ומקלב, כאשר אחד מנכדיו של הגר"ד לנדו הרגיע אותם שוב ושוב ש"הכל בסדר". הוא סיפר להם כי "רק אנשי הגרמ"ה הם אלו שרוצים להחליף אותם - אך הוא שומר שהדבר לא יקרה". מקורביו של גפני ששמרו על קשר עם אנשי ביתו של הגר"ד לנדו בשנים האחרונות, למרות האיבה הרבה, הרגיעו את גפני שהוא לא עומד בפני הדחה, וכך קנו להם שקט להמשיך עם המהלך מתחת לפני השטח. כפי שנחשף ב'כיכר השבת', אותם גורמים הבינו כי הם לא יוכלו להוביל מהלך דרמטי שכזה לבד, ולכן גייסו למהלך גם את ביתו של המנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, למרות חילוקי הדעות הרבים בין הבתים, ששיאם היה סביב חוק הגיוס. איחוד בימין: סמוטריץ' ופייגלין בבלוק טכני והמתנה לוינטר קובי ישראל | 01.09.26 פגישה סוערת בין נציגי הסיעות ב'אגודת ישראל'; האשמות הוטחו בנציגי גור וויז'ניץ חנני ברייטקופף | 01.09.26 בכיר ב'דגל התורה' מתאר ל'כיכר השבת' את התוכנית המלאה שכפי הנראה מתוכננת לצאת לפועל. אותם גורמים פנו אל בית הגרמ"ה הירש וטענו שצריך להחליף את כל חברי הכנסת, תוך שהם מציגים שלל סיבות הכרחיות למהלך הדרמטי, אך כמובן שכוונתם לא היתה להחליף את כל הרשימה ולאחר מכן הם עברו לדבר על כך שבעיקר צריך להחליף את חברי הכנסת הוותיקים היו"ר משה גפני ואורי מקלב.

ראש הישיבה הגר"ד לנדו ( צילום: דניאל נפוסי )

בית הגרמ"ה מיהר להצטרף אך לא מאותם שיקולים, אלא בשל שלל אינטרסים של כל מיני בוחשים שמסתובבים בבית ומנסים אחת לכמה זמן להוביל מהלך הנהגתי משמעותי שיוכיח את כוחם, אך עד כה ללא הצלחה יתירה. בין היתר הם החליטו כי צריך ללמד לקח את הח"כים שלא פעלו רק תחת הנהגתו של הגרמ"ה אלא גם תחת הנהגתו של הגר"ד לנדו.

בביתו של הגרמ"ה הירש, כאמור, הצטרפו בחדווה למהלך - אך העסק החל להסתבך כאשר הוצגה התמונה שמזיזים את גפני רק כדי שיוכלו להזיז את מקלב, אלא שאז מקלב אמר כי הוא מוכן ללכת בשביל שגפני יישאר - אך הם כמובן מבינים שזה לא אפשרי והם לא מסתפקים בכך ומתעקשים כי גם גפני וגם מקלב צריכים ללכת, וזאת למרות ההישגים הגדולים שמציג מקלב הן בעזרה לציבור והן עם הרשות החרדית ובשלל אתגרים שהוצבו לפתחו.

לפי התוכנית הזו, באם הם יצליחו להזיז את גפני ומקלב, ח"כ יעקב אשר ימונה ליו"ר המפלגה, מה שאומר שאם בית הגרמ"ה חשב שהוא יקבל את ההנהגה על המפלגה, בפועל הם יקבלו את אותה הגברת בשינוי אדרת רק שהפעם עם ח"כ אשר בראשות המפלגה, כאשר אמנם מדובר בפרלמנטר מוצלח ויעיל - שלפי הפרסומים שואף לקחת את תיק השיכון בממשלה הבאה - אך לא כזה שיהיה כפוף לביתו של הגרמ"ה.

במקום השני והשלישי הם צפויים לשים מועמדים חדשים - כאשר שלל שמות עלו לדיון, בהם העסקן שבחש מאחורי הקלעים במהלך להזיז את גפני ומקלב כדי שהוא יכנס לרשימה. שם נוסף שעלה הוא של דודי זלץ, סגן ראש עיריית ביתר עילית, הנחשב לאחד הנציגים המוצלחים ביותר של המפלגה, בנוסף עלה שמו של גודי סילמן סגן ראש עיריית בני ברק, וזאת בין היתר כדי להשאיר את הזירה המוניציפלית בבני ברק נוחה למועמד המפלגה לראשות העיר בבחירות הבאות, מנחם שפירא.

יודגש כי מבחינתם התוכנית כבר יצאה לדרכה, אך הם נתקלים בקשיים סביב ההחלטה מי יהיו המועמדים החדשים שייכנסו, ועל רקע זה הדיונים נמשכים ועשויים אף להפיל את כל המהלך.

הגרמ"ה הירש ( צילום: גדולי הדור )

ח"כ יצחק פינדרוס, שאחרי שהיה בקשר צמוד עם בית הגרמ"ה החל לפתח קשר דומה גם עם בית הגר"ד, אמור לפי שעה להישאר במקום הרביעי, וכך הם יכשירו את השארת יעקב אשר דרך פינדרוס כי הם יוכלו לספר שהם לא הדיחו את כל הרשימה, אך ייתכן ויוחלט בסופו של דבר לשדרג אותו למקום השני כדי לשדר יציבות.

נכון להיום, המזימה מתוכננת לצאת לפועל ביום שישי הקרוב או באחד הימים שעד הגשת הרשימות, באמצעות ידיעה שתפורסם בביטאון המפלגה - אולי לצד מכתב משני המנהיגים - ותנסה להציג כי מדובר במהלך שנעשה בהסכמה. הידיעה צפויה לכבד ולחבק את חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, ותודה להם בשפה מליצית ותורנית על שנות העשייה הרבות, לצד הביטוי התלמודי "כשם שקיבלו שכר על הדרישה, כך יקבלו שכר על הפרישה".

גורם ב'דגל התורה' שנחשף לפרטי התוכנית אומר ל'כיכר השבת' כי "מדובר בתרמית כפולה, שכן מחד הם משכנעים את הגרמ"ה הירש להוביל את המהלך של הדחת גפני ומקלב, אך למעשה בכך שהם מתכוונים להשאיר את אשר כיו"ר המפלגה, זה בעצם אומר שההנהגה תישאר אצלם ולא באמת תעבור לידיו של הגרמ"ה, שכן אשר כיו"ר מפלגה לא יהיה מחויב להנהגתו של הגרמ"ה וילך ויכתיר איזה מנהיג שירצה".

בכיר ב'דגל התורה' תוקף בחריפות את המהלך ואומר ל'כיכר השבת' כי "צריך לשים את הדברים על השולחן. מדובר בניסיון השתלטות של אותם גורמים על המפלגה, מטרתם היא לא הצלחת המפלגה אלא לבסס את שליטתם - ולא משנה מי יהיה בהנהגה הרוחנית".

הבכיר מוסיף ומזהיר כי "המהלך הזה שנעשה ללא ידיעת חברי מועצת גדולי התורה צפוי להוביל לפילוג דרמטי בציבור הליטאי". לדבריו, "אם המהלך יצא לפועל, ייחשף כל מה שהיה פה מאחורי הקלעים בשנים האחרונות, בעיקר הקרבות בין שני הבתים על כל דבר שנזקק לאישורם, ששיאו כמובן חוק הגיוס והבלגן שנוצר סביבו עד שהגענו למשבר הגדול בו אנו מצויים כיום, וכשהדברים יצאו לא רק שיהיה פה חילול השם גדול, אלא תיחשף תמונת המצב המלאה על מה שקורה ב'דגל התורה', וזה יוביל למשבר אמיתי".

לדבריו, "לצאת למהלך כזה שיוביל בהכרח לחשיפת כל מה שקרה מאחורי הקלעים בתקופה כל-כך רגישה, כאשר באמת כל קול חשוב כדי להיאבק על עולם התורה, ספק אם מדובר בצעד חכם במיוחד. מהלך כזה ראוי שיצא לפועל בתקופות רגועות יותר ולא במצב בו אנחנו נמצאים היום".

מקורביו של גפני אומרים בשיחות סגורות כי "העוול זועק לשמים שכן לאורך כל הקדנציה האחרונה פעלנו בדיוק לפי ההוראות שקיבלנו מגדולי ישראל, ועמדנו בכך גם כשההוראות מבית אחד סתרו את ההוראות מהבית השני - ועכשיו באים ומאשימים אותנו בכל הרעות החולות שהתרגשו על הציבור החרדי ועוד רוצים שאנחנו נשלם את המחיר בהדחה משפילה ומבישה שלא נראתה כמותה בהנהגה הליטאית".

מנגד, בכיר אחר ב'דגל התורה' דווקא מצדד במהלך בשיחה עם 'כיכר השבת' ואומר כי "ייתכן ומדובר במהלך נכון, להזיז את הח"כים הוותיקים לטובת כוח צעיר ורענן שיעבוד לצד פרלמנטרים מנוסים כמו יעקב אשר ופינדרוס - אבל צריך לזכור שמנגד משאירים פה שני שועלי קרבות ותיקים, בדמותם של גפני ומקלב, שצברו ניסיון של שנים בניהול קרבות פוליטיים, וספק אם המהלך הזה יעבור בשתיקה ויתקבל בהבנה אצל כל הציבור".