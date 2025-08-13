אורי מקלב הוא סגן שר במשרד ראש הממשלה וחבר כנסת מטעם דגל התורה. הוא מכהן כיו"ר סיעת יהדות התורה בכנסת ה-25 ואחראי על הרשות לזכויות ניצולי השואה והרשות החרדית. מקלב, תושב ירושלים, קרוי על שם דודו שנפל במלחמת העצמאות.

בתפקידו כסגן שר, מקלב מוביל רפורמות משמעותיות בתחום התחבורה הציבורית, כולל פרויקט "צדק תחבורתי" המעניק הנחות משמעותיות לתושבי הערים החרדיות והפריפריה. תחת אחריותו הורחבו שירותי התחבורה הציבורית בריכוזים החרדיים, במיוחד בתקופות בין הזמנים ובחגים.

כממונה על הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, מקלב מקדם מגוון פרויקטים לפיתוח כלכלי-חברתי במגזר החרדי. בין היוזמות הבולטות: תוכניות למניעת עישון בקרב בני נוער, שילוב נהגים חרדים בתחבורה הציבורית, והרחבת פעילות הרשות ל-54 רשויות מקומיות.

בתחום ניצולי השואה, מקלב פועל להרחבת הסיוע והתמיכה, כולל תקציבים מוגדלים לעמותות התומכות בניצולים והקמת מרכזי שירות ניידים. במהלך מלחמת חרבות ברזל, הוביל מהלכים לסיוע לניצולי שואה שפונו מאזורי הלחימה.

בזירה הפוליטית, מקלב נחשב לדמות מרכזית בדגל התורה ומעורב במשא ומתן הקואליציוני בנושאים רגישים כמו חוק הגיוס. הוא מקפיד על שמירת האינטרסים של הציבור החרדי תוך שמירה על דיאלוג מכבד עם כלל המגזרים בחברה הישראלית.