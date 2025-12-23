ברשות החרדית מסכמים בהצלחה את קייטנות האנגלית שהתקיימו השנה לראשונה לילדות חרדית בערים החרדיות, בהן השתתפו קרוב לעשרים אלף בנות.

כפי שדווח בשבוע שעבר ב'כיכר השבת', הרעיון שעמד בבסיס הקייטנות הוא לא חדש בעולם החינוך, אך מדובר בפרויקט מיוחד ורחב היקף - שכולל טכניקות שעוד לא היו - זאת באמצעות הבובה אורה.

הילדות למדו טוב יותר כשהן היו בתוך סיפור. במקום להושיב אותם מול לוח ומחברת, הכניסו אותן לעולם תוכן אחד, עם דמות שמובילה עלילה, יוצרת הזדהות ומחברת רגשית את הילדה למה שמתרחש סביבה. אורה ליוותה את הילדות לאורך ימי הקייטנה, ודרכה הם פגשו מילים, ביטויים ורעיונות באנגלית, כמעט בלי לשים לב.

אך למרבה הצער כמו בכל מהלך גדול - לא כולם היו שם. בעוד ערים כמו ירושלים, בית שמש, מודיעין עילית, אלעד, בני ברק וערים נוספות הצטרפו למיזם, פתחו שערים וקטפו את הברכות מהשטח - היו גם רשויות שבחרו להישאר בצד.

תושבים חרדים בערים בהן לא היו קייטנות האנגלית, הביעו את אכזבתם הרבה: "למה גם לנו לא מגיע קייטנה בחינם עם כזה ערך מוסף, אנחנו לא מבינים למה נגרענו מכל הערים וממש חבל, אנחנו מקווים שבשנה הבאה או אפילו בפסח הקרוב, יהיה תיקון משמעותי".

"אנחנו", אמרו ההורים, "קוראים לראש העיר שלנו שייקח לתשומת ליבו את העובדה שאנחנו לא מעוניינים שיפלו אותנו ומגיע לנו בדיוק כמו כל הערים והאזורים החרדיים".

יצוין, כי מי שעמד מאחורי המהלך של הקייטנות, הוא מייסד הרשות החרדית, ח״כ אורי מקלב, שאף סייר בימי החנוכה במוקדי הפעילות יחד עם מנהל התוכנית פנחס קוביץ; “כמו נס פך השמן”, אמר באחד הסיורים והוסיף, “הקייטנה הזו היא דבר קטן שיגדל בעזרת השם למשהו גדול הרבה מעבר למה שחשבנו”, התחייב מקלב.