הרשויות באירלנד שמו את ידיהיהם על אלעזר ויגדרוביץ, המכונה בתקשורת כ"איש המבצעים של חסידות גור", שמבוקש לחקירה בישראל והצליח להימלט מהרגע האחרון. כך דיווח הערב (רביעי) אבישי גרינצייג ב'i24news'. לפי הדיווח ויגדרוביץ יגורש מאירלנד.

ויגדרוביץ הצליח, לפי החשד, כפי שפורסם בכיכר השבת, להימלט בלילה שבין שני לשלישי השבוע ברגע האחרון מהמשטרה - לאחר שלפי הדיווחים "זייף" התקף לב במהלך טיסה וגרם לנחיתת חירום באירלנד, שם נמלט.

מקורביו טענו כי לא נמלט אלא אושפז בבית חולים מקומי ושם הוא ממתין להחלטה האם עליו לעבור צינתור.

הסיפור, כזכור, החל לפני מספר שבועות, כאשר ויגדרוביץ נתפס במעבר הגבול מקנדה, בצפון מדינת ניו יורק, כשהוא מסתתר בתא המטען של ג'יפ מסוג פורד אקספדישן עם לוחית רישוי קנדית. ויגדרוביץ נמצא בג'יפ מתחת לערימה של מזוודות, ואז התברר כי הוא מסורב כניסה בעקבות הרשעות קודמות בעבירות של תקיפה וסחיטה.

לפי הדיווחים בתקשורת, ויגדרוביץ טען כי רק רצה לבקר בקבר של הרב שלו, אך הוא נעצר ויחד איתו נעצר הנהג, עו"ד ישראל ענדען, בחשד שהבריח אותו במכוון, אך ענדען טען להגנתו כי לא ידע שהוא באוטו.

בכתב האישום נגדם נטען כי ענדען הציג עצמו כ"אזרח אמריקני המתגורר בישראל" וטען שהוא מגיע לביקור פרטי בארה"ב. לאחר שהוא עורר את חשדם של סוכני ההגירה, הם שלחו את הרכב לבדיקה נוספת, ושם, במהלך פירוק המזוודות מהרכב, הם הבחינו בויגדרוביץ' מסתתר.

במהלך החקירה התברר כי ויגדרוביץ' וענדען נחתו יחד בטורונטו בטיסה שהגיעה מפולין והם נסעו יחד לרכב שהושכר עבור ענדען על ידי חסיד שלישי בשם ישראל דריימן שעבר את הגבול במונית.

החוקרים הפדרליים כתבו בדו"ח החקירה כי "לא סביר להאמין שגבר בוגר שוכב ברכב שלך בין המזוודות בלי שתבחין בו. העובדות מצביעות על ניסיון הברחה, גם אם ענדען טוען אחרת".