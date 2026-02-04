הרשויות באירלנד שמו את ידיהיהם על אלעזר ויגדרוביץ, המכונה בתקשורת כ"איש המבצעים של חסידות גור", שמבוקש לחקירה בישראל והצליח להימלט מהרגע האחרון. כך דיווח הערב (רביעי) אבישי גרינצייג ב'i24news'. לפי הדיווח ויגדרוביץ יגורש מאירלנד.
ויגדרוביץ הצליח, לפי החשד, כפי שפורסם בכיכר השבת, להימלט בלילה שבין שני לשלישי השבוע ברגע האחרון מהמשטרה - לאחר שלפי הדיווחים "זייף" התקף לב במהלך טיסה וגרם לנחיתת חירום באירלנד, שם נמלט.
מקורביו טענו כי לא נמלט אלא אושפז בבית חולים מקומי ושם הוא ממתין להחלטה האם עליו לעבור צינתור.
הסיפור, כזכור, החל לפני מספר שבועות, כאשר ויגדרוביץ נתפס במעבר הגבול מקנדה, בצפון מדינת ניו יורק, כשהוא מסתתר בתא המטען של ג'יפ מסוג פורד אקספדישן עם לוחית רישוי קנדית. ויגדרוביץ נמצא בג'יפ מתחת לערימה של מזוודות, ואז התברר כי הוא מסורב כניסה בעקבות הרשעות קודמות בעבירות של תקיפה וסחיטה.
לפי הדיווחים בתקשורת, ויגדרוביץ טען כי רק רצה לבקר בקבר של הרב שלו, אך הוא נעצר ויחד איתו נעצר הנהג, עו"ד ישראל ענדען, בחשד שהבריח אותו במכוון, אך ענדען טען להגנתו כי לא ידע שהוא באוטו.
בכתב האישום נגדם נטען כי ענדען הציג עצמו כ"אזרח אמריקני המתגורר בישראל" וטען שהוא מגיע לביקור פרטי בארה"ב. לאחר שהוא עורר את חשדם של סוכני ההגירה, הם שלחו את הרכב לבדיקה נוספת, ושם, במהלך פירוק המזוודות מהרכב, הם הבחינו בויגדרוביץ' מסתתר.
במהלך החקירה התברר כי ויגדרוביץ' וענדען נחתו יחד בטורונטו בטיסה שהגיעה מפולין והם נסעו יחד לרכב שהושכר עבור ענדען על ידי חסיד שלישי בשם ישראל דריימן שעבר את הגבול במונית.
החוקרים הפדרליים כתבו בדו"ח החקירה כי "לא סביר להאמין שגבר בוגר שוכב ברכב שלך בין המזוודות בלי שתבחין בו. העובדות מצביעות על ניסיון הברחה, גם אם ענדען טוען אחרת".
השבוע, לאחר שביהמ"ש בניו יורק קבע כי הוא יגורש לישראל, מאחר והוא מבוקש לחקירה בחשד לפרשה חמורה של עוקץ והשתלטות על דירה של שתי נשים עריריות בתל אביב, ויגדרוביץ' הועלה על טיסה שעשתה את דרכה ארצה על-ידי שוטרים פדרליים שליוו אותו עד למטוס.
יצוין כי עו"ד ענדען עדיין עצור בארה"ב והוא צפוי לעמוד שם לדין, לאחר שבית המשפט הפדרלי בבאפלו האריך את מעצרו עד לסוף מרץ, בנימוק כי נשקפת ממנו סכנת בריחה מוחשית.
במהלך הטיסה, כך מדווח אבישי גרינצייג, ויגדרוביץ' זייף התקף לב וגרם למטוס לנחות נחיתת חירום בשדה התעופה בדבלין, בירת אירלנד. מיד לאחר הנחיתה, ויגדרוביץ' ירד מהמטוס ולפי חשד המשטרה הוא נמלט. בנתב"ג, חיכו לו שוטרים עם צו מעצר אך אז הם גילו כי הוא לא נמצא על הטיסה והם חזרו בידיים ריקות.
כאמור כעת הרשויות באירלנד עצרו אותו והוא צפוי להיות מגורש מהמדינה ולהיות מוסדר לישראל.
מוקדם יותר היום הגיב ויגדרוביץ לדיווח של גרינצייג, ולפיו בקבוצות הוואטספ של עסקני גור נכתב כבר כשהמטוס המריא מניו יורק - שויגדרוביץ בדרך לישראל וצפוי לעצור בדרך לנחיתת חירום - דבר שמוכיח לכאורה על כך שההימלטות תוכננה מראש. ויגדרוביץ הגיב: ״נו באמת. לא ידעתי בכלל מתי הטיסה ומאיפה. אז איך ידעו משהו שאני לא ידעתי? אבל אתה יודע: המיתוס, האגדה, תמיד משחקת תפקיד״.
0 תגובות