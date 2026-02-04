כיכר השבת
"שותקים כמו דג" | צפו

דרעי זועם על הגזענות של אהוד ברק: "אם נתניהו היה אומר - זה היה פותח מהדורות"

יו"ר ש"ס אריה דרעי תקף בחריפות את מה שהוא קורא "דברי הגזענות של אהוד ברק כנגד העלייה מארצות המזרח", ותקף: "אם נתניהו היה אומר אותם דברים – זה היה פותח מהדורות. כולם שותקים כמו דג!" | צפו (חדשות, פוליטי)

(צילום: דוברות)

יו"ר ש"ס , יצא לפני זמן קצר (רביעי) במתקפה חריפה כנגד רה"מ ושר הביטחון לשעבר ומי שנחשב למוביל מחאות השמאל אהוד ברק.

אהוד ברק נשמע מדבר בהקלטה בערוץ 14, על העלייה מארצות המזרח, ונגד הזהות היהודית של המדינה. שם הוא הציג את תוכניתו לשנות הדמוגרפיה בישראל.

"אהוד ברק כידוע לכם", פתח דרעי אומר במסר המצולם: "הוא הוגה דעות, ראש השבט של ה'קפלניסטים' ושל האליטה השמאלנית, אמר דברים נוראיים: 'צריכים להשתלט על מוסד הרבנות, על הגיורים, כדי להביא לכאן תנועה המונית של גויים. אבל לא כמו שעשו האבות המייסדים שהביאו יהודים מארצות המזרח - לא הייתה להם ברירה - אלא להביא רק מאירופה, ממקומות שאנחנו נשלוט כאן על המדינה'".

דבריו המלאים של דרעי | צפו (צילום: דוברות)

לדבריו: "ברק יודע שעדות המזרח, הספרדים, שיש להם אמונה תמימה מהבית, אמונה אמיתית בבורא עולם - איתם לא נוכל לנצח, לא נוכל לעשות מדינה חילונית. תארו לכם שנתניהו היה אומר את אותם דברים, איך היו קופצים בנט ואיזנקוט וכל התוכניות וערוץ 12 בכותרת ראשית: 'נתניהו הגזען, איך הוא מדבר על בני עדות המזרח'".

עוד הוא אמר: "תארו לכם שאני, אריה דרעי, הייתי אומר את אותם דברים על העלייה מברית המועצות, מה היו עושים ליברמן ובן כספית וכל האחרים שם על דברי הגזענות? כולם שותקים שתיקת דג, אף אחד לא מדבר על אהוד ברק ועל הדברים הגזעניים שהוא אמר".

לסיום אמר אריה דרעי: "אבל אתם, אנשי הימין - תדעו את האמת, אל תפחדו מהם! אנחנו ננצח, אנחנו מנצחים בעזרת השם. אנחנו נמשיך לשמור על ארץ ישראל, על תורת ישראל ועל עם ישראל".

0 תגובות

3
עברנו את פרעה נעבור גם את ערב רב שבראשם ברק שיגיע לפח האשפה עם כל אנשיו
שששששש
2
עכשיו צריך לפמפם את זה אין ספור פעמים, ולשלוחאת זה לחצי מדינה, מלמעלה ועד למטה, ולא לתת לזה לשכוח !!!!!
אמיתי
1
מה נשמע התעוררת איפה האייתה עד עכשיו מה אתה אומר בחדרי חדרים שאתה רודף את לומדי התורה
אא
דיי לשקר מספיק כבר
יוסף חיים נעים

