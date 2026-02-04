( צילום: דוברות )

יו"ר ש"ס אריה דרעי, יצא לפני זמן קצר (רביעי) במתקפה חריפה כנגד רה"מ ושר הביטחון לשעבר ומי שנחשב למוביל מחאות השמאל אהוד ברק.

אהוד ברק נשמע מדבר בהקלטה בערוץ 14, על העלייה מארצות המזרח, ונגד הזהות היהודית של המדינה. שם הוא הציג את תוכניתו לשנות הדמוגרפיה בישראל. "אהוד ברק כידוע לכם", פתח דרעי אומר במסר המצולם: "הוא הוגה דעות, ראש השבט של ה'קפלניסטים' ושל האליטה השמאלנית, אמר דברים נוראיים: 'צריכים להשתלט על מוסד הרבנות, על הגיורים, כדי להביא לכאן תנועה המונית של גויים. אבל לא כמו שעשו האבות המייסדים שהביאו יהודים מארצות המזרח - לא הייתה להם ברירה - אלא להביא רק מאירופה, ממקומות שאנחנו נשלוט כאן על המדינה'".

דבריו המלאים של דרעי

לדבריו: "ברק יודע שעדות המזרח, הספרדים, שיש להם אמונה תמימה מהבית, אמונה אמיתית בבורא עולם - איתם לא נוכל לנצח, לא נוכל לעשות מדינה חילונית. תארו לכם שנתניהו היה אומר את אותם דברים, איך היו קופצים בנט ואיזנקוט וכל התוכניות וערוץ 12 בכותרת ראשית: 'נתניהו הגזען, איך הוא מדבר על בני עדות המזרח'".

עוד הוא אמר: "תארו לכם שאני, אריה דרעי, הייתי אומר את אותם דברים על העלייה מברית המועצות, מה היו עושים ליברמן ובן כספית וכל האחרים שם על דברי הגזענות? כולם שותקים שתיקת דג, אף אחד לא מדבר על אהוד ברק ועל הדברים הגזעניים שהוא אמר".

לסיום אמר אריה דרעי: "אבל אתם, אנשי הימין - תדעו את האמת, אל תפחדו מהם! אנחנו ננצח, אנחנו מנצחים בעזרת השם. אנחנו נמשיך לשמור על ארץ ישראל, על תורת ישראל ועל עם ישראל".