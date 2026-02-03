תיעוד מרגעי ההתפרצות - צילום: מתוך רשתות חברתיות תיעוד מרגעי ההתפרצות | צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25 תיעוד מרגעי ההתפרצות ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

לשכת יו"ר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הודיעה הערב (שלישי) כי ח"כ משה טור-פז ממפלגת יש עתיד הודח רשמית מראשות ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה. ההחלטה מגיעה כסנקציה ישירה על האירוע שהתרחש בשבוע שעבר, במהלכו פרצו חברי כנסת מהאופוזיציה ללשכתו של ביסמוט במהלך פגישה עם חברי הכנסת החרדים בנושא חוק הגיוס.

חבר הכנסת טען בתגובה כי "המסמך המסווג" שהוא צילם במהלך התקרית היה בסך הכל דף גנרי של רשימת חברי ועדת חוץ ובטחון. לדבריו, התקרית נופחה הרבה מעבר לממדיה האמיתיים. האירוע התרחש ברקע הדיון על ההצבעה על חוק התקציב לשנת 2026 וההחלטה החרדית לתמוך בהצבעה בקריאה ראשונה. על פי הדיווחים, מספר חברי כנסת מהאופוזיציה החליטו להיכנס ללשכתו של ביסמוט באמצעות כרטיסו של ח"כ רם בן ברק, יו"ר הוועדה לשעבר. בתיעוד שפורסם הם נראו כשהם מצלמים מסמכים שהיו מונחים על השולחן.

נתניהו, ויו"ר וועדת החו"ב בועז ביסמוט. ( צילום: יהונתן זינדל - פלאש 90 )

ביסמוט הגדיר את המעשה כ"חציית קו אדום" ו"פגיעה חמורה בהתנהלות הוועדה ובכללי העבודה הביטחוניים". הוא זימן את קצין הבטחון של הכנסת והבהיר כי "האירוע החמור יטופל במלוא החומרה, לרבות הגשת תלונה לוועדת האתיקה".

בעקבות התקרית החליט יו"ר ועדת חו"ב להדיח את ח"כ בן ברק מחברותו בוועדת המשנה למודיעין.

מלשכת ביסמוט מסרו כי בימים האחרונים פנה בן ברק באמצעות שליחים וגם באופן ישיר לביסמוט בבקשה לבטל את ההחלטה ולהימנע מההדחה, אך נענה בשלילה. ביסמוט הבהיר כי יהיה מוכן לשקול רק בכפוף להתנצלות ברורה על האירועים.