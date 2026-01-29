יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, יצא הבוקר (חמישי) במתקפה חריפה נגד יו"ר 'ישר', גדי איזנקוט, בעקבות סרטון בחירות בו תקף את העברת התקציב בקריאה ראשונה וטען כי מדובר ב'תקציב תמורת השתמטות'. כעת איזנקוט השיב לו.

איזנקוט כאמור צייץ סרטון בחירות בו טען כי תקציב המדינה שאושר אמש, הוא חלק מ'דיל' של תקציב מדינה תמורת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

בתגובה, ח"כ דרעי תקף את איזנקוט בחריפות חריגה וכתב לו: "גדי, אני מאוכזב ממך עמוקות. הערכתי אותך וראיתי בך מי שיכול להביא רוח אחרת לעם הכאוב שלנו. הגנתי עליך מול התקפות של בנט ונאבקתי כדי שתיכנס לקבינט המצומצם".

דרעי הוסיף בדבריו הקשים וכתב: "אני מבין שהלחץ במחנה השמאל גדול, אבל לרדת לשפל כזה? להשתמש במוטיבים אנטישמיים מובהקים רק כדי לגרוף כמה קולות? זו הבשורה החדשה שאתה מביא? עוד מאותו רעל ושנאה שהציבור מאס בהם?".

"לצערי", סיים דרעי: "אתה צועד בדרכו של לפיד ואתה גם תסיים כמוהו".

איזנקוט השיב לדרעי כעבוד מספר שעות וכתב: "אריה, שנים ארוכות ראיתי מקרוב את תרומתך לביטחון הלאומי של ישראל. מדינת ישראל נמצאת בימים גורליים, בהם קיים איום ממשי על צה״ל כצבא עם ממלכתי שייעודו הגנה על המדינה, הבטחת קיומה וניצחון במלחמה".

"קיוויתי", כתב איזנקוט: "שכאדם מאמין, המייצג ציבור ציוני ואוהב ישראל שבחלקו גם משרת בצה״ל- תתעלה לגודל השעה ותוביל לחוק גיוס שבבסיסו אמירה פשוטה: כל ישראל ערבים זה לזה. מתווה הגיוס שלי נועד בדיוק לזה - לשלב בין חיזוק צבא העם לשימור מעמד לומדי התורה. להגן על העם היהודי, זה גם לשמור על התורה שלו וגם על המדינה שלו".

לדברי איזנקוט: "זה איננו מאבק בחרדים, וזה איננו מאבק נגד עולם התורה. זו דאגה עמוקה לעתידה של מדינת ישראל ולערבות ההדדית שבין חלקיה. לי אין את הפריווילגיה להתאכזב. אמשיך להיאבק בכל דרך למנוע אבחנה בין דם לדם ולטובת חיזוק צה״ל".