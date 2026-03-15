כתב אישום הוגש נגד תושב עפולה שפרץ למספר בתי כנסת ובתי עסק בעיר. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה. צפו בתיעוד מרגעי תפיסתו - בתוך בית כנסת בעיר. בתיעוד הוא נראה נשלף החוצה בידי השוטרים.

זה קרה לפני מעט יותר מחודש. בתאריך 09/02/26 התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על אדם חשוד שנכנס באישון לילה אל חצר בית כנסת בעיר עפולה וככל הנראה פרץ למקום.

שוטרי המחוז הצפוני הגיעו למקום בכוחות גדולים ובתום סריקות בתוך מבנה בית הכנסת, איתרו את הפורץ כשהוא מסתתר מתחת לערימת כסאות.

הפורץ, תושב העיר בן 41, הועבר לחקירה, במהלכה הצליחו החוקרים לקשור אותו לשישה מקרי התפרצות מהשבועות האחרונים בעיר עפולה, שבשלושה מתוכם נפרצו בתי כנסת בעיר.

עם סיום שלב החקירה, הגישה שלוחת תביעות נצרת כתב אישום לצד בקשה למעצר הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת.

"משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק", נמסר מהמשטרה.