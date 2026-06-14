סערה בצפת: חסידי סאטמר שהגיעו לשבת התעמתו עם תושבים חילונים

בסוף השבוע האחרון הגיעו לעיר צפת מאות משפחות של חסידים המזוהים עם חסידות סאטמר והעדה החרדית, לטובת נופש המוני. החסידים שכרו באופן מוסדר את מבני הציבור המשמשים בשגרה כמוסדות חינוך בעיר לטובת קיום הנופש.

אלא שחשיפת פרטי האירוח מעוררת סערה קשה: החסידים שכרו מבנה שלגביו קיימות טענות כי מדובר במבנה לא חוקי שאינו מאושר לשהייה - דבר שהצית את זעמם של תושבי השכונה הדרומית.

האירוח ההמוני בתוך מוסדות החינוך יצר שורה של מטרדים סביבתיים קשים ביותר עבור השכנים. מאחר ומבני בתי הספר אינם ערוכים לאירוח בשבת, הובאו למקום מבעוד מועד גנרטורים תעשייתיים לצורך הפעלת החשמל, דבר שגרם למטרדי רעש קשים ביותר. עם צאת השבת, התבררו גם ממדי העומס התברואתי כאשר באזור המוסדות הושארו הררי אשפה חריגים ביותר שגדשו את הרחובות.

הפעילה החברתית נטלי פיטוסי, שהתראיינה בנושא אצל ליאת רון, בתוכניתה "ליאת רון לא דופקת חשבון" ברדיו צפון 104.5FM, חשפה כי המבנים הציבוריים שבהם שוכנו המשפחות רחוקים מלהיות תקניים לשהייה ואירוח: "מאות משפחות התארחו בתוך מסגרות חינוכיות של סמינר לבנות חרדיות. המקום פעל על גנרטורים, משמע שאין שם טופס ארבע. בזמנו מת שם אחד הפועלים שנפל. אפשר לראות לפי התמונות שהמקום לא תקני".

פיטוסי הביעה זעם חריף על השימוש במשאבי הציבור ללא פיקוח או שקיפות: "מעבר לזה שהמקום לא תקני ומישהו עושה שימוש במבנים הציבוריים בצפת כאילו זה היה עסק פרטי שלו, אותי מאוד מעניין לאן הכסף הלך. אנשים משלמים פה ארנונה ומיסים, זה לא כל כך זול. בחינם זה לא היה. הגיע קייטרינג, היו שם מלצרים וערבים שפעלו כגוי של שבת. פח הזבל הפך למכולה שעלתה על גדותיה. הביקורת שלנו היא ממש לא נגד חרדים, אנחנו פשוט חשים שקבעו לנו עובדות בשטח בצורה כוחנית".

לטענת התושבים, לצד המפגעים התברואתיים נרשם כאוס מוחלט בגזרת התנועה. הציר המרכזי המוביל לכיוון המרכז הרפואי 'זיו' נחסם למעשה לתנועה חופשית בשל ריבוי של הולכי רגל מקרב הנופשים שצעדו על הכביש עצמו.

בשיחה שקיימנו עם נורית, תושבת צפת מזה 40 שנה, היא מתארת: “חזרתי לבדי מהבת שלי לביתי, ופתאום צעקו ‘שאבעס’ ודפקו על הרכב. מעולם לא נתקלתי בדבר כזה. תושבי צפת יודעים לכבד, אבל כאן מדובר באנשים שהגיעו מחוץ לעיר״.

פיטוסי פירטה על הרגעים הללו: "הייתה שם אלימות והמשטרה סגרה את הכביש כדי שלא יעברו לידם. כשהם הבינו שהמשטרה מגיעה, פעלו כאילו אנחנו בתרגיל חירום ארצי ופשוט ניתקו את כל כבלי הגנרטורים. הם באו לצפת לעשות טרור. הם לא סופרים אף אחד, בדיוק כמו בממשלה".

עיריית צפת בתגובה: "אירוע חמור"

בעיריית צפת לא הכחישו את חומרת הדברים, ומסרו בתגובה: “מדובר באירוע חמור המחייב בדיקה יסודית, הפקת לקחים ותדרוך כלל הגורמים הרלוונטיים כדי שמקרה כזה לא יישנה”.