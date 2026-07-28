סגן ראש העיר באר שבע, שמעון טובול, מי שהיה מזוהה עם מפלגת 'דגל התורה' והוביל אותה להישג בעיר הדרומית, פורש מהסיעה הליטאית ומצטרף למפלגת 'נעם' בראשות ח"כ אבי מעוז. במסגרת ההצטרפות, טובול ישובץ ברשימת נעם לקראת בחירות לכנסת הקרובות.

ל'כיכר השבת' נודע כי בימים האחרונים עדכן טובול באופן אישי את יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, על ההחלטה לפרוש מהמפלגה.

טובול זכור במפה הפוליטית המקומית כמי שניהל מערכה עצמאית בבחירות לרשויות המקומיות בבאר שבע מול ש"ס הוותיקה, מערכה שבה הצליח להשיג שלושה מנדטים תחת פתק הבחירות של 'דגל התורה'.

בתוך כך, במפלגת 'נעם' נערכים מחר (רביעי) להשיק רשמית את קמפיין הבחירות, ותחנוך את מטה הבחירות המרכזי. במהלך האירוע יוצג שמעון טובול באופן רשמי כחבר המפלגה החדש.