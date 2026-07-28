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סגן ראש העיר מ'דגל התורה' פורש וחובר למפלגה של אבי מעוז | ישובץ ברשימה לכנסת

אחרי שניהל מערכה עצמאית בבאר שבע והביא שלושה מנדטים לדגל התורה, סגן ראש העיר שמעון טובול פורש מהסיעה החרדית וחובר למפלגת נעם של אבי מעוז וישובץ ברשימתה לכנסת (חרדים)

מצטרף למעוז. שמעון טובול (צילום: באדיבות המצולם )

סגן ראש העיר באר שבע, שמעון טובול, מי שהיה מזוהה עם מפלגת 'דגל התורה' והוביל אותה להישג בעיר הדרומית, פורש מהסיעה הליטאית ומצטרף למפלגת 'נעם' בראשות ח"כ אבי מעוז. במסגרת ההצטרפות, טובול ישובץ ברשימת נעם לקראת בחירות לכנסת הקרובות.

ל'כיכר השבת' נודע כי בימים האחרונים עדכן טובול באופן אישי את יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, על ההחלטה לפרוש מהמפלגה.

טובול זכור במפה הפוליטית המקומית כמי שניהל מערכה עצמאית בבחירות לרשויות המקומיות בבאר שבע מול ש"ס הוותיקה, מערכה שבה הצליח להשיג שלושה מנדטים תחת פתק הבחירות של 'דגל התורה'.

בתוך כך, במפלגת 'נעם' נערכים מחר (רביעי) להשיק רשמית את קמפיין הבחירות, ותחנוך את מטה הבחירות המרכזי. במהלך האירוע יוצג שמעון טובול באופן רשמי כחבר המפלגה החדש.

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