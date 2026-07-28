ארכיון ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

בית משפט השלום בירושלים נעתר הבוקר (שלישי) לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של העיתונאי החרדי החשוד בהחזקת חומרים אסורים, עד ליום שישי הקרוב. המעצר הוארך במסגרת המשך פעולות החקירה שמבצעת ימ"ר ירושלים.

החשוד, תושב קריית יערים בן 58, נעצר אתמול על ידי חוקרי מחלק נוער חשיפה בימ"ר מחוז ירושלים, בעקבות מידע שהתקבל במשטרה לפיו עלה החשד כי הוא מחזיק ברשותו חומרים אסורים של קטינים.

הטלפון והמחשב שנתפסו ( צילום: דוברות המשטרה )