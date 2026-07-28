בית משפט השלום בירושלים נעתר הבוקר (שלישי) לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של העיתונאי החרדי החשוד בהחזקת חומרים אסורים, עד ליום שישי הקרוב. המעצר הוארך במסגרת המשך פעולות החקירה שמבצעת ימ"ר ירושלים.
החשוד, תושב קריית יערים בן 58, נעצר אתמול על ידי חוקרי מחלק נוער חשיפה בימ"ר מחוז ירושלים, בעקבות מידע שהתקבל במשטרה לפיו עלה החשד כי הוא מחזיק ברשותו חומרים אסורים של קטינים.
במסגרת המעצר, פשטו שוטרים על ביתו של החשוד באמצעות צו בית משפט, ותפסו ציוד שכלל מחשב נייד ומכשיר טלפון נייד. המוצגים הועברו למיצוי ראיות דיגיטליות במעבדות המשטרה.
בית המשפט אסר על פרסום זהותו של החשוד או כל פרט מזהה אודותיו, עד אשר תתברר עוצמת החשד כנגדו. ההחלטה ניתנה במסגרת דיון בהארכת המעצר שהתקיים הבוקר.
החשוד נחקר בחשד להחזקת חומרים אסורים, והמשטרה ממשיכה בפעולות החקירה. על פי ההחלטה, מעצרו יוארך עד ליום שישי, מועד שבו צפוי להתקיים דיון נוסף בעניינו.
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