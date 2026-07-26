חופשה משפחתית תמימה לכאורה בעיר הנופש אילת התגלתה כמסע פשיעה מתוכנן ושיטתי, כאשר בני זוג בשנות השלושים לחייהם מחיפה נעצרו על ידי שוטרי מרחב אילת בחשד שביצעו סדרת גניבות מחנויות רבות ברחבי העיר. השלל שהצטבר בידיהם לאורך ימי החופשה נאמד בשווי אסטרונומי של למעלה ממאה אלף שקלים.

בני הזוג הגיעו לאילת יחד עם שלושת ילדיהם הקטנים, כשלמראית עין הם נראו כמשפחה רגילה שיצאה לנופש. אולם מאחורי החזות התמימה הסתתר תכנון מדוקדק לביצוע גניבות בהיקף נרחב מחנויות ועסקים שונים בעיר.

דפוס פעולה חוזר שעורר חשד

ראשיתה של הפרשה לפני כחצי חודש, כאשר במשרדי החקירות של משטרת מרחב אילת החלו להצטבר בזה אחר זה דיווחים ותלונות מבעלי עסקים וחנויות בעיר. הדיווחים הצביעו על דפוס פעולה חוזר ומוכר: בני זוג שנכנסו לחנויות כשהם מלווים בילדיהם הקטנים, למראית עין כמשפחה תמימה במהלך טיול או קניות, וניצלו את המצב כדי לבצע גניבות של סחורה יקרת ערך.

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בעקבות ריבוי התלונות והדיווחים, פתחה המשטרה בחקירה מאומצת כדי להתחקות אחר זהות החשודים ולעצור את גל הגניבות שפקד את העיר. החוקרים ריכזו את הממצאים מהחנויות השונות וזיהו דפוס פעולה אחיד שהצביע על אותם חשודים.

הילדים שימשו כשותפים פעילים

עם התקדמות החקירה התבררו ממדים קשים במיוחד. על פי החשד, ההורים לא הסתפקו רק בניצול ההסוואה של נוכחות הילדים, אלא הפכו אותם לשותפים פעילים במעשים הפליליים. הממצאים מעלים כי השניים שידלו באופן ישיר את ילדיהם הגדולים, בני 8 ו-9 בלבד, לקחת חלק בביצוע הגניבות בפועל בתוך החנויות.

חמורה מכך היא הטענה כי בני הזוג ניצלו אף את התינוקת הקטנה שלהם, כבת שנה בלבד, והשתמשו בעגלת התינוק כמתקן הסתרה מתוכנן לסחורה הגנובה. לפי החשד, הם העמיסו את המוצרים והסתירום בעגלה הרחק מעיני המוכרים והאבטחה, תוך ניצול ציני של התמימות המשפחתית.

החלטת בית המשפט

בסוף השבוע האחרון הגיעה החקירה לשלב קריטי כאשר החשודים הובאו בפני ערכאות שיפוטיות לצורך דיון בהארכת מעצרם ובבחינת התנאים. בית המשפט החליט לשחרר את האם החשודה למעצר בית בתנאים מגבילים, בעוד האב החשוד נותר במעצר מאחורי סורג ובריח.

במשטרה מציינים כי החקירה בפרשה עדיין בעיצומה, ובמהלך הימים הקרובים צפוי תיק החקירה המלא לעבור לעיונה ולבחינתה של יחידת התביעות של מרחב אילת, לצורך קבלת החלטה רשמית בדבר הגשת כתב אישום חמור נגד בני הזוג.

הפרשה מעוררת שאלות קשות בנוגע לניצול ילדים קטנים לצורכי פשיעה ולהשלכות הנפשיות והחינוכיות על הילדים שהופכים לשותפים בפעילות פלילית בגיל כה רך.