המתיחות במצר הורמוז ( צילום: מסך )

שידור הממלכתי האיראני (IRIB) סיפק בסוף שבוע שעבר הצצה יוצאת דופן למתח הגואה בעיר הנמל האסטרטגית בנדר ג'אסק, השוכנת לחופי מפרץ עומאן.

בצילומי הטלוויזיה נראים גברים חמושים ברובי סער, לבושים בבגדים אזרחיים וחצי-צבאיים, פרוסים לאורך קו החוף וצופים אל הים הפתוח. מתחת לתיעוד הופיע הכיתוב: "תושבי בנדר ג'אסק, נשק בידם, ממתינים להגעת הכוחות האמריקניים".

תיעוד מהתקשורת האיראנית: חמושים בבנדר ג'אסק עם נשק בידיהם לקראת הגעת הכוחות האמריקניים, כך לפי הכיתוב בסרטון. - צילום: רשתות חברתיות תיעוד מהתקשורת האיראנית: חמושים בבנדר ג'אסק עם נשק בידיהם לקראת הגעת הכוחות האמריקניים, כך לפי הכיתוב בסרטון. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 2:39

הכתב, שדיווח מלב האירועים בבנדר ג'אסק, תיאר אווירה של גיוס כללי.

לדבריו, תושבי האזור התנדבו באופן עצמאי לפטרל בחופים לצד כוחות הצבא כדי להגן על מולדתם. העיתונאי הדגיש כי הדייגים המקומיים, למרות החרדה הטבעית מהמצב, שואבים עידוד מהביטחון המוחלט שלהם בכוחות המזוינים של איראן, שלדבריהם "לא ייתנו אפילו שעל אחד מהאדמה לאויב".

הדיווח האיראני לא הסתפק רק בתיאור המצב, אלא הציג נרטיב של עמידה איתנה: העיתונאי טען כי צבא ארה"ב "התוקף" ניסה לתקוף את האזור שוב ושוב בשבועות האחרונים, אך נכשל בשבירת רוח ההתנגדות של המקומיים.

הוא קשר את האירועים להיסטוריה של האזור, וציין כי אנשי בנדר ג'אסק מעולם לא נכנעו לקולוניאליזם, מהפורטוגלים ועד הבריטים וכי "אדמה זו לעולם לא תהיה בית לזרים".

בנוסף, הוא דיווח כי ב-24 השעות האחרונות עצרו כוחות חיל הים של משמרות המהפכה ארבע ספינות שניסו לעבור בנתיבים "לא חוקיים" בדרום מצר הורמוז.

פיקוד המרכז האמריקני: המצור הימי על איראן נמשך – 12 ספינות הוסטו, 2 נבדקו ו־2 נוטרלו לאחר שהפרו את ההנחיות. - צילום: צבא ארה"ב פיקוד המרכז האמריקני: המצור הימי על איראן נמשך – 12 ספינות הוסטו, 2 נבדקו ו־2 נוטרלו לאחר שהפרו את ההנחיות. | צילום: צילום: צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:42

המתח בבנדר ג'אסק אינו מקרי. העיר מהווה נקודה אסטרטגית קריטית סמוך למצר הורמוז, עורק החיים של סחר הנפט העולמי. בעוד איראן מציגה תמונה של התלכדות אזרחית, המציאות בשטח כוללת לחץ צבאי כבד. לפי דיווחי פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM), המצור הימי האמריקני על איראן נותר בתוקף.

האמריקנים מדווחים על פעילות נמרצת לאכיפת המצור: 12 כלי שיט מסחריים כבר הופנו לנתיבים אחרים, שניים עוכבו לבדיקה, ושני כלי שיט הושבתו לאחר שהפרו את ההנחיות.