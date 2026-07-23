שלמצ'ה נמחקה: כך הושמד שער הכניסה לאיראן

המעבר שהותקף - צילום: מהרשתות באיראן המעבר שהותקף | צילום: צילום: מהרשתות באיראן 10 10 0:00 / 0:05

בפעולה חסרת תקדים שמסמנת מעבר מתקיפת שלוחות לפגיעה ישירה בשטח ריבוני, הפציצו כוחות אמריקניים הלילה (בין רביעי לחמישי) את מעבר שלמצ'ה המחבר בין מחוז ח'וזסתאן באיראן לדרום עיראק. התקיפה, שדווחה לראשונה בסוכנות הידיעות רויטרס, מהווה שינוי דרמטי באסטרטגיה האמריקאית מול טהראן ומעבירה מסר ברור: אין עוד קווים אדומים.

מעבר שלמצ'ה נחשב לעורק לוגיסטי וכלכלי מהמעלה הראשונה עבור המשטר האיראני. המעבר משמש לא רק למעבר מיליוני עולי רגל שיעים לעיראק במסגרת טקסי ה"ארבעין", אלא גם כציר מרכזי להעברת אמצעי לחימה, פעילים וציוד צבאי למיליציות הפרו-איראניות באזור. התקיפה כוונה במדויק למסוף הנוסעים ולאזור המנוחה של כוחות המשטרה ומשמרות המהפכה.

המעבר שהותקף - צילום: מהרשתות הערביות המעבר שהותקף | צילום: צילום: מהרשתות הערביות 10 10 0:00 / 0:16

פירוק ציר האספקה למיליציות פליטת פה בשידור? "אנחנו לקראת מתקפה באיראן, אפילו בסוף השבוע" קובי רוזן | 17:22 על פי הערכות גורמי ביטחון, המטרה המרכזית של התקיפה היא לשחוק את יכולותיה של טהראן להעברת אמצעי לחימה וציוד צבאי למיליציות השיעיות בעיראק ובסוריה. המעבר מהווה נקודת מפתח בציר האספקה האיראני, ופגיעה בו משבשת את שרשרת הלוגיסטיקה של משמרות המהפכה באזור כולו. בהודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) נמסר כי "כוחות צבא ארה"ב תקפו מטרות צבאיות איראניות, ובהן יכולות ימיות, מתקני אחסון טילים וכטב"מים, אתרי תצפית חופיים ונכסי הגנה אווירית". זו הפעם הראשונה שארצות הברית מודה בפומבי בתקיפה ישירה בשטח איראן, ולא רק במטרות של שלוחותיה.

שיבוש תנועת ההמונים והמסחר

מעבר להיבט הצבאי, התקיפה יוצרת כאוס אזרחי משמעותי. מעבר שלמצ'ה משמש כנקודת המעבר המרכזית למיליוני עולי רגל שיעים המגיעים לעיראק לרגל טקסי ה"ארבעין" - אחד מאירועי ההמונים הגדולים בעולם המוסלמי. העיתוי של התקיפה, סמוך לתקופת העלייה לרגל, משבש את ניהול זרם ההמונים ויוצר מתח פנימי במשטר האיראני.

בנוסף, המעבר מהווה עורק מסחרי חיוני לדרום איראן. השבתתו הזמנית פוגעת אנושות במסחר הכלכלי בין שתי המדינות ומחלישה את המשק המקומי באזור ח'וזסתאן, שממילא סובל ממצוקה כלכלית כרונית.

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

מסר של אפס חסינות

התקיפה במעבר שלמצ'ה מהווה חלק מגל תקיפות אמריקני נרחב באיראן. כפי שדיווחנו קודם לכן, זה הלילה ה-12 ברציפות שבו תוקפים כוחות אמריקניים מטרות איראניות, כאשר הלילה נעשה שימוש לראשונה במפציצים אסטרטגיים כבדים מסוג B-1.

וושינגטון מבהירה לטהראן כי אין עוד נקודות חסינות, וכי כל פגיעה בבסיסים אמריקניים או בנתיבי השיט במצר הורמוז תיענה בגביית מחיר אסטרטגי כבד על אדמת איראן עצמה. המעבר מתקיפת שלוחות לתקיפה ישירה בשטח ריבוני מסמן שינוי משמעותי בכללי המשחק.

החלשת המיליציות והמשטר

פגיעה ישירה בשער הכניסה לעיראק מאותתת למיליציות השיעיות כי חבל הטבור המקשר בינן לבין מפקדיהן בטהראן עלול להינתק. המסר הוא שארצות הברית מסוגלת לנתק את הקשר הפיזי בין איראן לשלוחותיה, מה שפוגע אנושות בביטחונן העצמי של הארגונים הללו.

במקביל, כפי שדיווח כיכר השבת, מערכת הביטחון הישראלית נערכת לאפשרות שאיראן תבקש להגיב לתקיפות האמריקניות ולשגר טילים גם לעבר ישראל, ייתכן עוד בסוף השבוע הנוכחי. ההערכה היא שככל שהלחץ האמריקני יגבר, כך יגדל הרצון של טהראן להגיב בירי נרחב יותר.

ההסלמה הגדולה

התקיפה במעבר שלמצ'ה מצטרפת לשורה של פעולות אמריקניות נרחבות נגד איראן. על פי הודעת פיקוד המרכז, "החודש תקפו כוחות אמריקניים עשרות אתרים צבאיים איראניים ביבשה, לצד חידוש המצור הימי נגד איראן". נכון להיום, כוחות הצבא הסיטו ממסלולם תשעה כלי שיט מסחריים ונטרלו כלי שיט אחד, כדי למנוע מספינות להיכנס לנמלים איראניים או לצאת מהם.

בצבא ארה"ב הדגישו כי במהלך שלושת החודשים האחרונים, איראן תקפה יותר מ-30 כלי שיט מסחריים שעוברים במצר הורמוז. התקיפות האמריקניות מהוות תגובה ישירה לתוקפנות האיראנית ומטרתן לשחוק את יכולותיה הצבאיות והכלכליות של טהראן.

המסכות הוסרו סופית: ארצות הברית עברה מאסטרטגיה של תקיפת שלוחות לפגיעה ישירה בשטח ריבוני איראני, והוכיחה כי שום קו אדום ושום חסינות לא יעמדו עוד בפני זרועה של וושינגטון. השאלה היא כיצד תגיב טהראן, ומה יהיו ההשלכות על כלל האזור.