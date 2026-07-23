תיעוד מיוחד ומרגש הגיע הבוקר (חמישי) מבית הכנסת המרכזי בטהראן, בירת איראן, שם הוביל רבה הראשי של איראן, הרב יהודה גראמי, את קריאת מגילת איכה וקינות בליל תשעה באב. המעמד התקיים בבית הכנסת 'יוסף אבאד', המרכז הרוחני המרכזי של הקהילה היהודית בעיר.

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הרב גראמי הקריא בפני קהל המתפללים את הפיוט המיוחד 'אליכם עדה קדושה', הנאמר במסורת ישראל בליל תשעה באב. הקריאה התקיימה באווירה של אבלות וצער על חורבן בית המקדש, כמקובל בקהילות ישראל ברחבי העולם.

בית הכנסת 'יוסף אבאד' משמש כמרכז רוחני מרכזי לקהילה היהודית בטהראן, המונה כ-20,000 נפש. הקהילה, הוותיקה והמאוחדת, ממשיכה לקיים את מסורת ישראל גם תחת משטר דורסני, ומהווה עדות לעוצמת הרוח היהודית. הרב גראמי, המכהן כרבה הראשי של איראן, ידוע בפעילותו למען הקהילה היהודית במדינה.