על יד השריד האחרון לימי הזוהר; אלפים ובכירי הפוליקאים קוננו ב'כותל המערבי'
אלפים התכנסו עם רדת חשכת ליל יום המר והנמהר 'תשעה באב' ברחבת הכותל המערבי, השריד האחרון של בית מקדשנו ותפארתנו | בין המוני המתפללים והמקוננים, נצפו גם אישי ציבור בכירים, ובהם השר איתמר בן גביר וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שבאו להתייחד עם צער החורבן | צפו (גלריה)
אלפים התכנסו עם רדת חשכת ליל יום המר והנמהר 'תשעה באב' ברחבת הכותל המערבי, השריד האחרון של בית מקדשנו ותפארתנו | בין המוני המתפללים והמקוננים, נצפו גם אישי ציבור בכירים, ובהם השר איתמר בן גביר וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שבאו להתייחד עם צער החורבן | צפו (גלריה)
בליל תשעה באב, נרשמו רגעים מרגשים במיוחד בלב העיר ללא הפסקה 'תל אביב' | מאות תושבים התכנסו הערב בכיכר דיזנגוף לאמירת מגילת איכה וקינות החורבן, כשהם יושבים על כרי הדשא והספסלים הנמוכים | צפו בתיעוד (גלריה)
שורד השבי בר קופרשטיין פרסם היום (רביעי) סרטון מרגש ומחזק, במיוחד שעות ספורות לפני כניסת צום תשעה באב, ובו שיתף זיכרון מצמרר ויחיד מסוגו מתקופת שביו במנהרות החמאס ברצועת עזה.קופרשטיין סיפר כיצד הוא וחמישה חטופים נוספים שהיו עמו במנהרה קיבלו החלטה אמיצה לצום את צום תשעה באב בעיצומו של השבי, מתוך אמונה ותקווה שהדבר יסייע לשחרורם – גילוי גבורה ורוח שחיזק רבים לקראת הצום.
ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה מיוחדת לתקשורת בערב תשעה באב. סקר את השנים האחרונות, התייחס לאתגרים הביטחוניים והחברתיים שעמדו בפני המדינה, והצהיר על כוונתו לפעול להקמת ממשלה לאומית רחבה ויציבה לקראת הבחירות הקרובות, תוך דגש על צורך באחדות בעם | רומז לבאות? "אתגרים רבים לפנינו" (בארץ)
בראיון שהעניק לפודקאסט "הכל פתוח", התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו באופן חריג ליחסיו עם בתו הבכורה נועה, מנישואיו הראשונים, נכדיו והשמועות המתמשכות בתקשורת על נתק משפחתי | נתניהו הדף את הטענות לנתק, ציין כי השניים שומרים על קשר ואף נפגשים בחגים, והסביר כי הימנעותו מלדבר עליה בפומבי נובעת מבחירתה האישית להימנע מחשיפה. בדבריו תקף נתניהו בחריפות את הדיווחים בתקשורת בנושא וכינה אותם "תעשייה של שקרים" (אנשים)
צעיר כבן 22 הואשם כי סחט באיומים מוכר במכולת ברחוב דרך סלמה בדרום תל אביב. החשוד דרש מהמוכר סכום עתק של 30 אלף דולר, כשהוא מאיים לפגוע בו, להשתמש בסכין ואף לשרוף את בית העסק אם לא ייענה לדרישותיו | צפו (בארץ)
ערב תשעה באב, מתוך חורבות ביתו שנשרף בשריפה הגדולה בחוות גלעד, אריה ליפו סיפר על הרגע שבו דווקא מתוך האובדן הרגיש חיבור עמוק לבית המקדש | "הבית של הקדוש ברוך הוא שרוף כבר 2,000 שנה", אמר, וקרא לציבור להתאחד ולפעול לבניינו (חדשות בארץ)
ערב היום המר והנמהר, בתקווה שיתהפך לששון ולשמחה, בכותל המערבי נערכים להגעת הרבבות לשריד בית מקדשנו • קריאת מגילת איכה ותפילות לאורך הלילה • בצאת הצום: מעגלי שירה ואחדות בשידור חי לעשרות מוקדים בארץ ובעולם • אלפי ערכות אישיות יחולקו למתפללים עם סיום הצום (תשעה באב)
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