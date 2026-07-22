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על יד השריד האחרון לימי הזוהר; אלפים ובכירי הפוליקאים קוננו ב'כותל המערבי'

אלפים התכנסו עם רדת חשכת ליל יום המר והנמהר 'תשעה באב' ברחבת הכותל המערבי, השריד האחרון של בית מקדשנו ותפארתנו | בין המוני המתפללים והמקוננים, נצפו גם אישי ציבור בכירים, ובהם השר איתמר בן גביר וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שבאו להתייחד עם צער החורבן | צפו (גלריה)

1תגובות
בן גביר בכותל המערבי בליל תשעה באב
בן גביר בכותל המערבי בליל תשעה באב| צילום: צילום: באדיבות המצלם
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)
ליל תשעה באב בכותל המערבי (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)

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נפתלי בנטהכותל המערביאיתמר בן גבירתשעה באב

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לחייך בתשעה באב ליד הכותל זה שיא החורבן
לוי

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