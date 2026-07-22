מבן גביר ועד בנט על יד השריד האחרון לימי הזוהר; אלפים ובכירי הפוליקאים קוננו ב'כותל המערבי' אלפים התכנסו עם רדת חשכת ליל יום המר והנמהר 'תשעה באב' ברחבת הכותל המערבי, השריד האחרון של בית מקדשנו ותפארתנו | בין המוני המתפללים והמקוננים, נצפו גם אישי ציבור בכירים, ובהם השר איתמר בן גביר וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שבאו להתייחד עם צער החורבן | צפו (גלריה)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 23:20