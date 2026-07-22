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הסלמה כוללת

בריטניה פינתה את השגרירות מאיראן, טראמפ רמז: "הם יהיו מוכנים בקרוב"

איראן מאיימת להשבית תשתיות אמריקאיות במזרח התיכון בתגובה לאיומי טראמפ | בריטניה הוציאה את הצוותים הדיפלומטיים שלה מאיראן והזהירה מנסיעה לאזורים מסוימים בישראל (בעולם)

אילוסטרציה

איראן יצאה באיום חדש, לאחר שנשיא הזהיר אותה מהשלכות חמורות במקרה של פגיעה בספינות במצר הורמוז.

הנשיא איים מוקדם יותר היום (רביעי) כי אם תתקוף כלי שיט במצר, ארצות הברית תגיב בהשמדת גשרים ותחנות כוח באיראן, כולל באזור טהראן. לדבריו, "אף אחד לא רוצה שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וטהרן תשלם מחיר כבד". טראמפ הוסיף כי "האמריקאים אינם נגד המלחמה", אלא בעיקר חוששים מעלייה במחירי הדלק.

משמרות המהפכה הודיעו בתגובה כי אם ארצות הברית תתקוף תשתיות איראניות, יותקפו תשתיות המזוהות עם וושינגטון במזרח התיכון. מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה מוסאבי הבהיר: "איראן תנתק את החשמל של בנות בריתה האזוריות של ארה"ב אם הכבישים ומפעלי הכוח באיראן יותקפו".

יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף כתב גם הוא כי "באזור שבו אנחנו לא מוכרים נפט, אף אחד לא ימכור נפט", והוסיף כי מצר הורמוז "לא יחזור למצבו שלפני המלחמה".

במקביל, בשל החשש מפני הסלמה, בריטניה הוציאה את הצוותים הדיפלומטיים שלה מאיראן. "אנו ממליצים לאזרחינו להימנע מנסיעה לאזורים מסוימים בישראל", הבהירו עוד בהודעת השגרירות.

הנשיא טראמפ מצידו הגיב ברמז לאחר האיומים: "איראן לא מוכנה כרגע לעסקה, אבל היא תהיה מוכנה בקרוב".

ארה"באיראןדונלד טראמפמלחמהאיום

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