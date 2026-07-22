תותחי מלחמה: טראמפ מתכנן תקיפות במדינה שמינית במספר 

ממשל טראמפ שוקל לבצע תקיפות צבאיות במאלי נגד ארגון ג'מאעת נוסרת אל-אסלאם ואל-מוסלמין (JNIM), המזוהה עם אל-קאעידה. כך פורסם הערב ב'וושינגטון פוסט'.

אם המהלך יאושר, המדינה במערב אפריקה תהיה המדינה השמינית שבה הורה הנשיא דונלד טראמפ על תקיפות מאז תחילת כהונתו השנייה, אחרי תימן, סומליה, סוריה, איראן, עיראק, ניגריה וונצואלה.

על פי גורמים אמריקניים, בתוך הממשל קיימת מחלוקת בנוגע למהלך, כאשר היועץ הבכיר ללוחמה בטרור סבסטיאן גורקה נמנה עם התומכים הבולטים בתקיפה.

מהבית הלבן נמסר כי "הטרור בסאהל הוא בעיה רב-לאומית", וכי ארצות הברית קוראת למדינות האזור ולבעלות בריתה "לתמוך במלחמתן של מדינות הסאהל נגד JNIM ודאעש". עוד נטען כי "רוסיה הוכיחה שהיא שותפה ביטחונית לא יעילה עבור מאלי".

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JNIM הפך בשנים האחרונות לארגון הג'יהאד החזק ביותר באזור, הרחיב את פעילותו גם למדינות החוף במערב אפריקה וביצע שורת מתקפות משמעותיות, בעוד שממשלת מאלי נעזרת בכוחות רוסיים המזוהים עם "אפריקה קורפס", שהחליפו את קבוצת ואגנר.

לפי נתוני ארגוני זכויות אדם, בשנה האחרונה נהרגו 925 אזרחים בפעולות של צבא מאלי ובעלי בריתו הרוסים, לעומת 232 שנהרגו בידי ארגוני הטרור. יחד עם זאת, מומחים מזהירים כי תקיפות אמריקניות עלולות להוביל להסלמה נוספת.