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אסון תעופה היסטורי

"האם זה מטוס?!": תעלומה בת 70 שנה נפתרה לעיניהם הנדהמות של החוקרים

שרידי מטוס פאן אם שהתרסק מול חופי פוארטו ריקו לפני יותר מ-70 שנה נמצאו בעומק 600 מטר מתחת לפני הים | 52 נוסעים נספו באסון, רק 17 ניצלו (מעניין)

מימין השרידים שנמצאו, משמאל תגובתם ההמומה של החוקרים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

יותר מ־74 שנים לאחר שאחד מאסונות התעופה הקשים של ראשית שנות ה־50 נותר ללא מענה, צוות חיפוש ימי הודיע כי איתר את שרידיו של מטוס חברת פאן אמריקן איירווייז ("Pan Am") שהתרסק מול חופי פוארטו ריקו בשנת 1952.

המטוס, מדגם דאגלס DC-4 שכונה "Clipper Endeavor", המריא ב־11 באפריל 1952 מפוארטו ריקו כשעל סיפונו 64 נוסעים וחמישה אנשי צוות. זמן קצר לאחר ההמראה הוא התרסק אל מי האוקיינוס האטלנטי, נשבר לשני חלקים ושקע למצולות.

כל הנוסעים ואנשי הצוות שרדו את הפגיעה הראשונית במים, אך רק 12 נוסעים וחמשת אנשי הצוות חולצו, בעוד יתר הנוסעים נספו.

המטוס הנעלם (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

שרידי המטוס אותרו בחודש שעבר בעומק של כמעט 600 מטרים מתחת לפני הים, מול החוף הצפוני של פוארטו ריקו, במסגרת מבצע חיפוש של קרן Air/Sea Heritage Foundation, חברת Deep Sea Vision וצוות תוכנית הטלוויזיה "Expedition Unknown" של ערוץ דיסקברי.

החיפושים התבססו על סונאר ברזולוציה גבוהה ובכלי שיט תת־ימיים אוטונומיים. בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראים החוקרים כשהם מגיבים בסערה לצילומים הראשונים שהגיעו: "האם זה מטוס?", קרא אחד מהם בהתרגשות.

נשיא הקרן, ראס מת'יוס, אמר לאחר התגלית: "כולנו המומים ונרגשים מהגילוי הזה, אך גם מלאי ענווה כשאנו נזכרים במה שהתרחש במקום הזה לפני כל כך הרבה שנים."

מחקרמטוסשדה תעופהמדעתגלית
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