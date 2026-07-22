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דרמה בבית המשפט: חשוד קרס ואיבד את הכרתו כששמע את ההאשמות | צפו

פנטומימאי בן 29 מבוסטון נעצר בחשד להטרדה בפארק ציבורי | האיש קרס בבית המשפט בעת הקראת האישומים, והועבר להערכה פסיכיאטרית (מעניין)

גבר בן 29 ממסצ'וסטס תועד כשהוא קורס בבית המשפט ומאבד את הכרתו, בזמן שהתביעה הקריאה את האישומים נגדו.

האיש, שנהג להסתובב בפארק ציבורי באזור בוסטון כשהוא מחופש לפנטומימאי בבגדים שחור-לבן, נעצר לאחר שהואשם בעבירות כלפי נשים.

לפי התביעה, במשך כחודשיים התקבלו תלונות חוזרות מצד שלוש עובדות של רשות הפארקים המקומית, שטענו כי נתקלו בו עשרות פעמים וכי התנהגותו הפכה עם הזמן למטרידה עד כדי כך שחששו להגיע לעבודה.

במקביל, ברשתות החברתיות פרסמו תושבים ממספר יישובים באזור אזהרות מפניו. כמה נשים סיפרו כי הבחינו בו גם בשבילי הליכה סמוכים וטענו כי נהג לעקוב אחריהן.

לאחר שקיבל טיפול רפואי, חודש הדיון, והשופט הורה להעבירו להערכה פסיכיאטרית בבית חולים.

ארה"במעצרתביעהתיעודקריסה

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