פקיסטן הגישה לארצות הברית בקשה לקרן ייצוב מטבע חוץ בהיקף של 10 מיליארד דולר, כך דווח היום (שלישי) לראשונה ברויטרס. הבקשה הוגשה בעקבות תפקידה של אסלאמבאד כמתווכת מרכזית במשא ומתן בין וושינגטון לטהרן, צעד שהעלה את פרופילה הדיפלומטי אך גם עורר שאלות קשות לגבי מצבה הכלכלי.

על פי מקור שהתעדכן בפרטי העניין, שר האוצר הפקיסטני מוחמד אורנגזב פנה לשר האוצר האמריקני סקוט בסנט בבקשה להקמת "מתקן תמיכה דו-צדדי לייצוב מטבע חוץ" בין ממשלות שתי המדינות.

הקרן המבוקשת, בהיקף של 10 מיליארד דולר עם תקופת פירעון של עד חמש שנים, נועדה לחזק את עתודות המט"ח של פקיסטן, להקל על הלחץ על הרופי ולהפחית את התלות במימון רב-צדדי.

משרד האוצר האמריקני סירב להגיב על הבקשה. משרד האוצר הפקיסטני לא השיב לפניות מחוץ לשעות העבודה באסיה. עם זאת, במהלך פגישתו עם בסנט ביום שלישי בוושינגטון, אורנגזב העלה את פגיעותה של הכלכלה הפקיסטנית להתפתחויות גיאופוליטיות אזוריות, כך נמסר בהודעה רשמית שלא הזכירה את הבקשה הספציפית.

בהודעה צוין כי "הסנאטור אורנגזב ביקש תמיכה אמריקנית מוגברת בדרכה של פקיסטן לשוק ההון, המבוססת על גישה משופרת לשווקי ההון הבינלאומיים, עתודות מט"ח גבוהות יותר ודירוגי אשראי ריבוניים משופרים". שני הצדדים אישרו מחדש את מחויבותם להעמקת שיתוף הפעולה הכלכלי הדו-צדדי, קידום השקעות אמריקניות מוגברות וקידום פרויקטים אסטרטגיים.

תיווך איראן והמחיר הכלכלי

הבקשה הפקיסטנית מגיעה על רקע תפקידה המרכזי של המדינה בתיווך השיחות בין ארצות הברית לאיראן בעקבות ההסלמה האחרונה במפרץ. כפי שדיווחנו קודם לכן, גורם איראני בכיר מסר כי המתווכים הציעו הפסקת תקיפות למשך 10 ימים במטרה לאפשר חידוש המאמצים הדיפלומטיים ולהחיות את הסכם הביניים בין איראן לארצות הברית.

פקיסטן, יחד עם קטר, שימשה כמתווכת מרכזית בהעברת הצעות ורעיונות בין הצדדים. אולם התפקיד הדיפלומטי הזה מעלה שאלות לגבי אובייקטיביותה של אסלאמבד, במיוחד לאור העובדה שראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף הודיע כי יגיע להלווייתו של המנהיג העליון האיראני עלי חמינאי שחוסל בידי ישראל.