משרד האוצר האמריקני בוחן הנפקת מטבע זיכרון מיוחד לציון 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, עם עיצוב הכולל את פניו של הנשיא דונלד טראמפ וסמליות פטריוטית מובהקת | שר האוצר סקוט בסנט וגזבר האוצר ברנדון ביץ' חשפו טיוטות ראשוניות והציתו ויכוח ציבורי סוער סביב השאלה האם מדובר במחווה לאישיות בעלת חשיבות היסטורית או בצעד פוליטי שנוי במחלוקת (בעולם)
אביתר
זיתוני נפצע בכיסופים, והובא לסורוקה מורדם ומונשם • הרב גרוסמן שביקר במקום הניח
על ראשו מטבע סגולי אותו קיבל מהרבי הקדוש מלעלוב • שעות ספורות לאחר מכן פקח
אביתר עיניים: "הרגשתי 'בום' וחזרתי לחיים • הסיפור המופלא ותיעוד מצמרר (חרדים)