כיכר השבת
צעד פוליטי או מחווה פטריוטית?

לציון 250 שנה לעצמאות ארה"ב: מטבע דולר עם דמותו של דונלד טראמפ

משרד האוצר האמריקני בוחן הנפקת מטבע זיכרון מיוחד לציון 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, עם עיצוב הכולל את פניו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ וסמליות פטריוטית מובהקת | שר האוצר סקוט בסנט וגזבר האוצר ברנדון ביץ' חשפו טיוטות ראשוניות והציתו ויכוח ציבורי סוער סביב השאלה האם מדובר במחווה לאישיות בעלת חשיבות היסטורית או בצעד פוליטי שנוי במחלוקת (בעולם)

הרישומים הראשוניים של המטבע (צילום: צילום מסך)

משרד האוצר האמריקני שוקל להנפיק מטבע זיכרון בערך של דולר אחד, לרגל 250 שנים לעצמאות - מיזם לאומי שכבר עכשיו מעורר עניין ציבורי רחב. שר האוצר סקוט בסנט הביע תמיכה בפרויקט לאחר ששיתף מחדש פוסט שפורסם על ידי גזבר האוצר, ברנדון ביץ', שבו נחשפו העיצובים הראשוניים של המטבע החדש.

על פי העיצובים שהוצגו, בצד הקדמי של המטבע מופיעה דמותו של הנשיא המכהן דונלד טראמפ, בפורטרט רשמי הדומה לעיצוביהם של מטבעות היסטוריים בארצות הברית. בצדו האחורי נראית דמותו של כשהוא מרים את אגרופו על רקע דגל אמריקני מתנופף, ולידו חרוטות המילים "הילחם, הילחם, הילחם" - סיסמה המזוהה עם הקריאה הפוליטית שלו מאז מערכת הבחירות של 2020.

בפוסט שפרסם ביץ' בפלטפורמת X (לשעבר טוויטר), נכתב כי מדובר בעבודת עיצוב ראשונית בלבד, וכי "הצוות מצפה לשתף עדכונים נוספים לאחר שתסתיים השבתת הממשל האמריקני", שמגבילה כרגע את פעילות הסוכנויות הפדרליות.

הפוסט ב-X (צילום: רשתות חברתיות)

האפשרות להנפקת מטבע עם דמותו של טראמפ מעוררת דיון ער בארצות הברית. תומכיו רואים בכך מחווה ראויה לאיש ששינה את הפוליטיקה האמריקנית ותרם לחיזוק הכלכלה, ואילו מתנגדיו טוענים כי מדובר בצעד פוליטי מובהק הפוגע במסורת ההנפקה של מטבעות זיכרון לאומיים, שנועדה לכבד דמויות שהשפעתן ההיסטורית נקבעה באופן רחב ומוסכם.

במשרד האוצר מדגישים כי טרם התקבלה החלטה סופית בנושא, אולם עצם העלאת ההצעה מסמנת את תחילתה של תקופה רשמית של עיצובי סמלים לאומיים חדשים לרגל יובל הרבע־אלף לעצמאות ארצות הברית - חגיגה לאומית שתעמוד במרכז הזירה הפוליטית, התרבותית והציבורית בשנת 2026.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר