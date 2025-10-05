הרישומים הראשוניים של המטבע ( צילום: צילום מסך )

משרד האוצר האמריקני שוקל להנפיק מטבע זיכרון בערך של דולר אחד, לרגל 250 שנים לעצמאות ארצות הברית - מיזם לאומי שכבר עכשיו מעורר עניין ציבורי רחב. שר האוצר סקוט בסנט הביע תמיכה בפרויקט לאחר ששיתף מחדש פוסט שפורסם על ידי גזבר האוצר, ברנדון ביץ', שבו נחשפו העיצובים הראשוניים של המטבע החדש.

על פי העיצובים שהוצגו, בצד הקדמי של המטבע מופיעה דמותו של הנשיא המכהן דונלד טראמפ, בפורטרט רשמי הדומה לעיצוביהם של מטבעות היסטוריים בארצות הברית. בצדו האחורי נראית דמותו של טראמפ כשהוא מרים את אגרופו על רקע דגל אמריקני מתנופף, ולידו חרוטות המילים "הילחם, הילחם, הילחם" - סיסמה המזוהה עם הקריאה הפוליטית שלו מאז מערכת הבחירות של 2020. בפוסט שפרסם ביץ' בפלטפורמת X (לשעבר טוויטר), נכתב כי מדובר בעבודת עיצוב ראשונית בלבד, וכי "הצוות מצפה לשתף עדכונים נוספים לאחר שתסתיים השבתת הממשל האמריקני", שמגבילה כרגע את פעילות הסוכנויות הפדרליות.

הפוסט ב-X ( צילום: רשתות חברתיות )

האפשרות להנפקת מטבע עם דמותו של טראמפ מעוררת דיון ער בארצות הברית. תומכיו רואים בכך מחווה ראויה לאיש ששינה את הפוליטיקה האמריקנית ותרם לחיזוק הכלכלה, ואילו מתנגדיו טוענים כי מדובר בצעד פוליטי מובהק הפוגע במסורת ההנפקה של מטבעות זיכרון לאומיים, שנועדה לכבד דמויות שהשפעתן ההיסטורית נקבעה באופן רחב ומוסכם.

במשרד האוצר מדגישים כי טרם התקבלה החלטה סופית בנושא, אולם עצם העלאת ההצעה מסמנת את תחילתה של תקופה רשמית של עיצובי סמלים לאומיים חדשים לרגל יובל הרבע־אלף לעצמאות ארצות הברית - חגיגה לאומית שתעמוד במרכז הזירה הפוליטית, התרבותית והציבורית בשנת 2026.