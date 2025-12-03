טיסה של חברת התעופה הטורקית פגסוס איירליינס, שהייתה בדרכה אמש (שלישי) מאיסטנבול לקזחסטן ונאלצה לסטות ממסלולה עקב ערפל כבד - הפכה לסוערת לאחר שחלק מהנוסעים סירבו לרדת מהמטוס. רק לאחר התערבות הקונסוליה הרוסית והתחייבות החברה, הנוסעים ירדו מהמטוס.

על פי עדות הנוסעים, ההמראה הראשונית התעכבה בשמונה שעות, והטיסה עצמה נמשכה כמעט שש שעות במקום שלוש. כתוצאה מכך, המטוס נחת באקטאו שבדרום קזחסטן במקום באקטובה שבמערב. כאשר המרחק בין הערים הוא כ-1,300 ק"מ.

על פי העדויות, הצוות הודיע ​​לנוסעים כי "הטיסה הסתיימה" וכי עליהם לרדת מהמטוס. הנוסעים הקזחים הסכימו לרדת והמשיכו בדרכם, בעוד כ-40 רוסים, ביניהם חמישה ילדים, סירבו לעזוב את המטוס מחשש שלא יגיעו ליעדם. משרד התחבורה מסר כי בתחילה 40 נוסעים סירבו לרדת מהמטוס, אך מספר זה צומצם מאוחר יותר ל-16.

לאחר משא ומתן, נשלחה לנוסעים קבלה אלקטרונית המאשרת את התחייבויות חברת התעופה לשאת בעלויות הלינה ולהנפיק כרטיסי טיסה חדשים לאקטובה. על פי משרד התחבורה המקומי, הושג הסכם בין הנוסעים לחברת התעופה.

משדה התעופה נמסר כי "על פי נציג חברת התעופה, הוצע לנוסעים בטיסה מלון ואפשרויות תחבורה להמשך לאקטובה. נציגת חברת התעופה מנפיקה כרטיסים לטיסה הבאה מאקטאו-אקטובה, המתוכננת להמריא מחר. לאחר השלמת הנפקת הכרטיסים, הנוסעים צפויים לרדת מהמטוס".

מהקונסוליה הכללית של רוסיה באוראלסק נמסר כי "בהשתתפות פעילה של הקונסוליה הכללית, הצלחנו לשכנע קבוצה של 16 איש, 11 מהם אזרחי רוסיה, לעזוב את המטוס, שנחת בשדה התעופה באקטובה עקב תנאי מזג אוויר קשים, ולפנות למלונות תחת ערבות סוכנת חברת התעופה הטורקית פגסוס בקזחסטן, כדי לכסות את עלות הלינה שלהם ואת עלות הנסיעה לאחר מכן בטיסות ישירות וטיסות המשך מתוכננות מאקטאו לאקטובה. כל הזכויות החוקיות של אזרחינו יכובדו".

בנוסף, שגרירות רוסיה בקזחסטן הביעה תמיהה לנוכח דיווחים קודמים בתקשורת על חטיפת המטוס לכאורה על ידי נוסעים רוסים. "שגרירות רוסיה בקזחסטן קיבלה הודעה על חומר סותר שפורסם בכמה ערוצי טלגרם על 'כמה עשרות רוסים שחטפו מטוס שנחת בערבות קזחסטן'", נמסר משירות העיתונות של הנציגות הדיפלומטית. בשגרירות הדגישו כי הרוסים עזבו את המטוס ושוכנו במלון וכי סופקו להם כרטיסים ליעדם.